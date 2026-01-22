Apple đang phải chuyển hướng hàng triệu đơn hàng tấm nền OLED dành cho iPhone từ nhà cung cấp Trung Quốc BOE sang Samsung Display sau khi đối tác châu Á này gặp phải vấn đề nghiêm trọng về chất lượng sản xuất kéo dài nhiều tháng mà vẫn chưa thể giải quyết.

Theo báo cáo từ The Elec, nhiều nguồn tin trong ngành đã xác nhận rằng BOE đã phải dừng hoàn toàn việc sản xuất một số mẫu màn hình do các vấn đề kỹ thuật dai dẳng.

Cuộc khủng hoảng này bắt đầu từ tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, khi các vấn đề trong một quy trình sản xuất cụ thể bắt đầu xuất hiện. Điều đáng lo ngại là cho đến nay, BOE vẫn chưa tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, buộc công ty phải tạm ngừng sản xuất một số dòng sản phẩm để tránh giao hàng không đạt chất lượng cho Apple.

Trong nửa cuối năm 2025, BOE đang có trách nhiệm cung cấp tấm nền OLED cho nhiều thế hệ iPhone khác nhau, bao gồm iPhone 13, 14, 15, 16 và 17, cùng với các phiên bản giá rẻ hơn như iPhone 16e và 17e sắp ra mắt. Tuy nhiên, các vấn đề về chất lượng hiện đang ảnh hưởng cụ thể đến màn hình dành cho iPhone 15, 16 và 17.

Điều khiến giới chuyên gia trong ngành cảm thấy khó hiểu là BOE đã từng cung cấp ổn định tấm nền LTPS OLED cho iPhone 15 và 16 trong một thời gian dài trước đó. Một nguồn tin cho biết: "BOE đã cung cấp OLED một cách ổn định cho iPhone 15 và 16, vì vậy ngành công nghiệp cảm thấy điều này rất khó hiểu."

Trong khi tấm nền LTPO dành cho iPhone 17 đòi hỏi công nghệ phức tạp hơn và có thể gặp khó khăn là điều dễ hiểu, thì việc các mẫu cũ hơn như iPhone 15 và 16 đột nhiên gặp vấn đề thực sự không nằm trong dự đoán của ai.

Samsung Display đã trở thành bên hưởng lợi trực tiếp từ khủng hoảng này. Trong hai tháng qua, gã khổng lồ Hàn Quốc đã nhận được hàng triệu đơn hàng được chuyển hướng từ BOE. Theo số liệu, BOE đã xuất xưởng khoảng 40 triệu màn hình OLED cho iPhone trong năm 2024, nhưng con số này có khả năng sẽ giảm đáng kể trong năm nay do những trở ngại trong sản xuất.

Hiện tại, BOE đang tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo cung cấp ổn định tấm nền cho iPhone 17e, mẫu máy giá rẻ dự kiến ra mắt vào mùa xuân này. Công ty Trung Quốc đang nắm giữ phần phân bổ đơn hàng lớn nhất trong số các nhà cung cấp cho model này, khiến áp lực lên họ càng trở nên nặng nề hơn.

Cuộc khủng hoảng này diễn ra sau một năm đầy sóng gió trong mối quan hệ giữa BOE và Samsung Display. Trước đó, Samsung đã cáo buộc BOE đánh cắp bí mật thương mại và vi phạm các bằng sáng chế AMOLED của mình. Vụ việc dẫn đến một cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) và các lệnh cấm nhập khẩu sơ bộ đối với BOE tại thị trường Mỹ.

ITC ban đầu đã nhận định có dấu hiệu chiếm đoạt bí mật thương mại và đề xuất các biện pháp hạn chế nhập khẩu kéo dài gần 15 năm đối với BOE. Tuy nhiên, hai công ty đã đạt được thỏa thuận dàn xếp vào cuối năm 2025, với việc BOE được cho là đã trả tiền bản quyền cho Samsung để chấm dứt tranh chấp.



