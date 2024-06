Hãng bay nước láng giềng có doanh thu kém Vietnam Airlines 108 lần muốn IPO tại Mỹ

Theo Khmer Times (Campuchia), Cambodia Airways, bắt đầu hoạt động sau khi được cấp chứng nhận vào tháng 7 năm 2018, có kế hoạch huy động 7 triệu USD bằng cách chào bán 1,5 triệu cổ phiếu với mức giá từ 4 đến 5 USD. Ở mức giữa của phạm vi đề xuất, Cambodia Airways sẽ đạt vốn hóa thị trường 277 triệu USD.



Cambodia Airways đã ghi nhận doanh thu 33 triệu USD trong 12 tháng kết thúc vào ngày 31/12/2023, số cổ phiếu IPO chỉ chiếm 2,4 phần trăm cổ phiếu cơ bản đang lưu hành. Nếu được chấp thuận, hãng bay láng giềng sẽ niêm yết trên Nasdaq với mã CAKR. Univest Securities là đơn vị bảo lãnh phát hành duy nhất cho thỏa thuận này.

Cambodia Airways hiện là hãng hàng không cung cấp dịch vụ đầy đủ, có các chuyến bay đến nhiều quốc gia ở Châu Á, bao gồm Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Ấn Độ. Hãng hàng không này cung cấp dịch vụ đến Thành Đô, Tứ Xuyên, Ma Cao, Phúc Châu, Ôn Châu và Thâm Quyến tại Trung Quốc. Năm 2023, với đội bay gồm sáu máy bay Airbus, hãng đã vận chuyển 151.807 hành khách. Hãng cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không hạn chế.

Cambodia Airways thuộc sở hữu hoàn toàn của liên doanh Campuchia-Trung Quốc Prince International Airlines Co Ltd. Và được đăng ký tại Phnom Penh với số vốn đầu tư ban đầu là 200 triệu USD.

Cambodia Airways không phải hãng hàng không quốc gia của Campuchia.

Cambodia Airways không phải hãng hàng không quốc gia của Campuchia. Hãng hàng không quốc gia của Campuchia là Cambodia Angkor Air, từng có vốn góp của Vietnam Airlines.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ghi nhận 92.231 tỷ đồng (khoảng 3,6 tỷ USD) doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng hơn 21.400 tỷ (tức 30%) so với năm 2022. Đây cũng là con số doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử hoạt động của tổng công ty, chỉ thấp hơn giai đoạn 2018 - 2019 khi Covid-19 chưa bùng phát.

Như vậy, doanh thu của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam gấp khoảng 108 lần so với Cambodia Airways. Vietnam Airlines đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) với mã HVN. Hiện mã này đang vào diện hạn chế giao dịch từ 12/7/2023 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với thời gian quy định.



Trong các phiên từ nửa cuối tháng 5 đến nay, HVN chứng kiến sự tăng điểm liên tục. Đến 10h30 ngày 5/6, mã chứng khoán của Vietnam Airlines ghi nhận thị giá 29.500 đồng/cổ phiếu.