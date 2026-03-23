Trưa 23-3, fanpage của ứng dụng giao dịch "vàng kỹ thuật số" Hana Gold đăng thông báo khẳng định tuyệt đối tuân thủ pháp luật Việt Nam và các quy định liên quan đến kinh doanh vàng, bạc do cơ quan quản lý ban hành.

Trước đó, ứng dụng này bất ngờ khóa tính năng rút tiền với lý do nâng cấp và cập nhật hệ thống.

Theo Hana Gold, sự cố này là do một vài hoạt động của công ty có liên quan về danh nghĩa hợp tác với sàn ONUS nên công ty cũng bị ảnh hưởng và được yêu cầu phối hợp điều tra.

"Hiện tại, việc nạp/rút tiền trên Hana Gold bị tạm khóa do yêu cầu từ cơ quan chức năng. Hana Gold cần phối hợp, tuân thủ theo hướng dẫn từ cơ quan chức năng cho đến khi được phép mở lại cổng nạp/rút tiền và các quy định liên quan đến kinh doanh vàng, bạc do cơ quan quản lý ban hành. Hana Gold xin cam kết tài sản của khách hàng được hoàn toàn bảo vệ an toàn. Xin mọi người đừng hoang mang, lo sợ bị mất tiền, mất tài sản" - fanpage này viết.

Theo thông báo từ Hana Gold, hệ thống được thiết kế để vận hành chặt chẽ, tuyệt đối bảo vệ an toàn cho tài sản của khách hàng. Ngay sau khi hoàn tất làm việc với cơ quan chức năng, mọi hoạt động của Hana Gold sẽ trở lại bình thường.

"Hana Gold gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả khách hàng. Đây là sự cố ngoài ý muốn và Hana Gold sẽ phối hợp tuyệt đối với cơ quan chức năng để nhanh chóng đưa hoạt động vận hành trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất" - công ty viết trên fanpage.

Hana Gold ra thông báo lúc trưa 23-3 sau khi nhiều nhà đầu tư phản ánh không thể giao dịch và rút tiền

Công ty này khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không làm theo chỉ dẫn từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào về việc tham gia các hội nhóm để được hỗ trợ nạp, rút tiền từ hệ thống Hana Gold. Các thông tin này tuyệt đối là lừa đảo. Hana Gold sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra từ các hoạt động lừa đảo này.

Hana Gold được giới thiệu là một doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực vàng, cho phép người dùng mua vàng với số tiền nhỏ từ 100.000 đồng. Doanh nghiệp này do bà Hana Ngô sáng lập, đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nền tảng quản lý và đầu tư tài sản hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư cũng phản ánh sàn giao dịch tiền số ONUS không thể đăng nhập ứng dụng hay đăng ký tài khoản mới.

Cả ONUS và Hana Gold đều có mối liên hệ với Công ty CP Đầu tư HVA (HVA Group), nơi ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

HVA Group đang giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM và tham gia nhiều lĩnh vực như dịch vụ ngân hàng và đầu tư, đổi mới sáng tạo, tư vấn - ủy thác M&A, hỗ trợ tài chính, kinh doanh vàng nguyên liệu, nhượng quyền, bất động sản công nghiệp và các sản phẩm công nghệ đầu tư.