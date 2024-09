Han So Hee phủi sạch quan hệ với mẹ ruột

Ngày 3/9, 9ato Entertainment ra thông báo chính thức liên quan đến việc mẹ Han So Hee bị bắt giữ.

“Những vấn đề được đưa tin ngày hôm qua (2/9) liên quan đến mẹ Han So Hee hoàn toàn là hành động cá nhân của mẹ cô ấy. Bản thân Han So Hee biết về điều này thông qua tin tức và không có từ nào để diễn tả cảm xúc đau khổ của mình. Chúng tôi muốn nhắc lại rằng sự việc này hoàn toàn không liên quan đến nữ diễn viên và là hành động độc lập của mẹ cô ấy. Chúng tôi rất tiếc khi phải đưa ra tin tức khó chịu liên quan đến vấn đề cá nhân thay vì công việc của nữ diễn viên”, tuyên bố viết.

Công ty quản lý khẳng định Han So Hee không liên quan đến vụ mẹ ruột bị bắt.

Trước đó, TV Chosun đưa tin vào ngày 2/9, bên công tố Hàn Quốc bắt giữ một phụ nữ 50 tuổi, được xác định là bà Shin - mẹ của Han So Hee, với cáo buộc điều hành sòng bạc bất hợp pháp.

Theo nguồn tin, bà Shin điều hành tổng cộng 12 sòng bạc trên khắp Ulsan, Wonju và nhiều nơi khác ở Hàn Quốc kể từ năm 2021. Khách hàng được yêu cầu nạp tiền vào trang web đánh bạc trước khi tham gia trò chơi. Ở xứ củ sâm, đánh bạc là hành vi bị cấm.

Trong vai trò chủ mưu, bà Shin thuê một người khác thay mặt quản lý. Trước khi bị bắt, bà Shin có nhiều tiền án khác, bao gồm lừa đảo , đánh bạc bất hợp pháp…

Động thái phủi sạch quan hệ với mẹ của Han So Hee không những không bị chỉ trích, ngược lại nhận được sự đồng cảm từ công chúng. Khán giả còn chỉ trích truyền thông Hàn Quốc sử dụng tên Han So Hee cho vụ án của mẹ cô dù người đẹp không liên quan gì.

Cư dân mạng bình luận: “Han So Hee dù không có danh tiếng tốt nhưng thật vô lý khi có người tấn công cô ấy vì điều này. Cô ấy không liên quan đến bất kỳ điều gì trong chuyện này và cô ấy không tham gia vào trò đỏ đen. Vì vậy, trước khi réo tên cô ấy, hãy kiểm tra lại não của mình đi”, “Tôi thấy tệ cho Han So Hee. Một số người cho rằng cô ấy có tội vì đó là mẹ cô ấy. Cô ấy không làm gì sai cả”, “Đã lâu rồi kể từ khi cô ấy công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với mẹ mình, tại sao họ lại đưa tên cô ấy lên tiêu đề?”, “Những bài viết kiểu này luôn làm tôi bối rối. Nếu cô ấy không liên quan, tại sao người ta lại nhắc đến cô ấy?”, “Tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy. Cô ấy lớn lên trong vòng tay của bà ngoại. Tại sao mẹ cô ấy lại dùng tên con gái mình?”, “Phóng viên quá đáng quá! Tại sao phóng viên lại dùng ‘mẹ Han So Hee’ làm tiêu đề?”, “Vấn đề gia đình của cô ấy thực sự đáng buồn”…

Cha mẹ Han So Hee ly hôn vào lúc nữ diễn viên còn nhỏ. Cô sống với bà ngoại từ khi 5 tuổi. Người đẹp 9X ít khi liên lạc với mẹ, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp trung học.

Năm 2020, Han So Hee khiến showbiz Hàn Quốc chấn động khi thừa nhận mẹ ruột lừa đảo tiền người khác.

Cô cho biết bà Shin sử dụng tên cô để vay tiền rồi quỵt nợ. Do không liên lạc với mẹ, cô chỉ biết về khoản nợ vào năm 20 tuổi và phải nai lưng trả nợ cho mẹ trước khi ra mắt với tư cách diễn viên, người mẫu.

Cô xin lỗi các nạn nhân của mẹ, đồng thời nhắc nhở mọi người cảnh giác với bà Shin.