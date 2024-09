Han So Hee lên tiếng về scandal mẹ ruột điều hành 12 sòng bạc trái phép, xót xa tình trạng của nữ minh tinh

Theo tin nóng độc quyền từ TV Chosun đêm 2/9, mẹ của nữ diễn viên đình đám Han So Hee, bà Shin, đã bị bắt khẩn cấp vì tội mở và điều hành 12 sòng bạc trái phép vào cùng ngày. Sau khi mẹ vướng vòng lao lý, phản ứng của Han So Hee nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Đến sáng 3/8, thông qua công ty quản lý 9ato Entertainment, Han So Hee đã chính thức lên tiếng về bê bối vi phạm pháp luật của mẹ. "Những thông tin đang được lan truyền về mẹ Han So Hee là vấn đề riêng tư của gia đình cô ấy. Bản thân Han So Hee chỉ biết việc mẹ bị bắt giữ qua tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cô ấy đang cảm thấy vô cùng tồi tệ, đau khổ".

Han So Hee được tiết lộ đang ở trong giai đoạn khó khăn, có tâm trạng tồi tệ sau khi mẹ bị bắt

Bên cạnh đó, 9ato Entertainment cũng khẳng định Han So Hee không liên đới đến vụ án của mẹ: "Han So Hee cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, vụ việc không liên quan đến So Hee. Đó là hành động tùy tiện do mẹ cô ấy gây ra. Chúng tôi và Han So Hee thành thật xin lỗi vì đã thông báo 1 tin tức không mấy tốt đẹp về cuộc sống riêng tư của cô ấy chứ không phải về công việc đến mọi người".

Han So Hee cho biết cô không dính líu đến vụ án của mẹ

Trước khi thông tin mẹ bị bắt giữ đăng tải, Han So Hee cũng đã được trông thấy tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Cô trở về quê nhà sau khi hoàn thành lịch trình ở Thái Lan vào ngày 1/9. Lúc này, Han So Hee có vẻ ngoài xinh đẹp, thần sắc tươi tắn và vui vẻ. Điều này cho thấy người đẹp My Name không hề hay biết về việc mẹ cô sắp bị bắt giữ vì dính líu đến 1 vụ án nghiêm trọng.

1 ngày trước khi mẹ bị bắt giữ khẩn cấp, Han So Hee xuất hiện Incheon tại sân bay Incheon (1/9)

Khi đó, mỹ nhân sinh năm 1994 vô cùng xinh đẹp, thần thái tươi tắn và rạng rỡ



Bà Shin, mẹ của Han So Hee, được cho là đã điều hành nhiều sòng bạc trái phép ở Ulsan, Wonju và nhiều nơi khác trên khắp Hàn Quốc, từ năm 2021 đến nay. Những vị khách đến sòng bạc của bà Shin phải truy cập vào các trang web trái phép để nạp tiền trước khi chơi. Trước đó, bà Shin có tiền án tiền sự phức tạp. Bà Shin từng bị phạt 1 lần vì tội đánh bạc, lừa đảo và Han So Hee từng đứng ra xử lý vì bị liên đới.

Theo đó, năm 2022, cảnh sát Bangbae ( Seoul, Hàn Quốc) nhận được đơn tố cáo mẹ của 1 người nổi tiếng lừa đảo số tiền 85 triệu won (hơn 1,5 tỷ đồng). Phóng viên giải trí Lee Jin Ho tiết lộ người phụ nữ nói trên chính là mẹ của nữ diễn viên Han So Hee. Mẹ Han So Hee đã vay tiền của người quen từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2019. Bà hứa trả một số tiền lãi lớn, nhưng cuối cùng không trả.

Trước khi bị bắt vì tội mở sòng bạc trái phép, mẹ Han So Hee nhiều lần vướng vào tội lừa đảo, làm giả giấy tờ, cờ bạc...

Đáng chú ý, bà Shin đã lấy tài khoản ngân hàng của Han So Hee để giao dịch. Hành vi của mẹ khiến nữ diễn viên bị kéo vào vụ lừa đảo nghiêm trọng. Dù vậy, Han So Hee vẫn đứng ra trả 1 phần nợ cho mẹ. Tuy nhiên, cô cũng tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm về những khoản nợ phát sinh sau này của mẹ nữa. "Tôi biết về việc mẹ tôi mắc nợ sau khi tôi 20 tuổi và đã trả nợ cho mẹ trước khi ra mắt. Tôi nghĩ mình đã sai lầm khi chọn cách trả nợ cho bà ấy để giải quyết vấn đề. Việc tôi chi tiền cho mẹ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn khi ngày càng có nhiều nạn nhân bị sập bẫy của mẹ tôi", Han So Hee bất lực chia sẻ.

Nguồn: Kbizoom