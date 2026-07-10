Han So Hee cứ thế này ai mà chịu nổi!

Hình ảnh mới nhất của Han So Hee đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Ở tuổi 33, Han So Hee vẫn là một trong những mỹ nhân Hàn có visual khiến công chúng không thể rời mắt. Từ màn ảnh, sự kiện cho đến những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh của Han So Hee đều nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Mới đây, loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Paris (Pháp) của nữ diễn viên tiếp tục gây náo loạn cộng đồng mạng. Diện bikini trắng cổ yếm, minh tinh xứ Hàn tự tin khoe tấm lưng trắng mịn cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ trên đường phố Pháp.

Xem hình ảnh mới của nữ diễn viên sinh năm 1993, cư dân mạng đều phải thốt lên: "Không ai có thể chịu nổi vẻ đẹp phóng khoáng, sexy và nổi loạn của Han So Hee". Không ít netizen còn hài hước cho rằng Han So Hee khiến mùa hè ở Pháp vốn đã nóng kỷ lục vượt mốc 40 độ C, nay lại càng nóng thêm vì màn lên đồ khoe dáng cực "cháy" của cô.

Han So Hee nổi loạn diện bikini dạo phố tại Pháp. Ảnh: Instagram.

Cô khéo léo khoe tấm lưng trắng mịn, cùng vóc dáng mảnh mai quyến rũ. Phong cách phóng khoáng, tự nhiên của nữ diễn viên khiến người hâm mộ không thể rời mắt. Ảnh: Instagram.

Han So Hee đang ở Pháp tham dự Paris Haute Couture Week. Cô vừa xuất hiện trong show diễn của thương hiệu Dior với tư cách đại sứ, cùng dàn khách mời quyền lực như nam thần Mingyu (Seventeen), Eileen Gu, minh tinh Thái Lan Kimmy Kimberley, Sabrina Carpenter và vợ chồng Priyanka Chopra - Nick Jonas. Tại sự kiện, nữ diễn viên lọt vào ống kính truyền thông quốc tế khi diện chiếc váy lụa satin màu hồng pastel dáng hai dây mỏng manh, gợi liên tưởng đến những thiết kế slip dress (váy ngủ) gợi cảm. Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và rạng rỡ của cô nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Visual cam thường không điểm nào chê của Han So Hee. Nguồn: Sina.

Nữ diễn viên thả dáng trong thiết kế lụa mỏng manh tại show Dior. Ảnh: Weibo.

Han So Hee sinh năm 1993, khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chính thức lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, phải đến năm 2020, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ nhờ vai diễn Yeo Da Kyung trong bộ phim đình đám Thế Giới Hôn Nhân. Dù đảm nhận nhân vật "tiểu tam", trở thành người chen chân vào cuộc hôn nhân của cặp đôi chính, Han So Hee vẫn nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút. Vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ của nữ diễn viên khiến cô được truyền thông và công chúng ưu ái gọi là "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc", đồng thời mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với My Name, Nevertheless, Project Y...

Thế nhưng, từ mỹ nhân được săn đón top đầu của giới giải trí Hàn Quốc, tên tuổi của Han So Hee sụp đổ vào năm 2024. Khi đó, cô dính drama "tình tay 3" với Ryu Jun Yeol và Hyeri (thành viên nhóm Girl's Day), cùng những ồn đời tư khác lẫn thái độ ứng xử bốc đồng. Sau vụ việc, các khán giả quay lưng, chẳng còn mặn mà với nữ diễn viên này. Han So Hee phải hủy bỏ hàng loạt sự kiện fanmeeting vì chẳng ai mua vé.

Drama tình ái giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri cũng khiến netizen ngán ngẩm 1 thời gian. Ảnh: Sina.

Đến cuối năm 2024, mẹ của Han So Hee nhận mức án treo trong 2 năm cùng 120 giờ phục vụ cộng đồng về tội mở, điều hành 12 sòng bạc trái phép. Vụ việc khiến hình ảnh Han So Hee bị ảnh hưởng không ít. Ngoài ra, minh tinh này còn bị nghi vấn nói dối việc du học Pháp. Liên tiếp dính phải lùm xùm đời tư trong thời gian ngắn khiến Han So Hee bị xem là "nữ hoàng thị phi", "trà xanh" của showbiz Hàn Quốc.

Sau những tranh cãi, Han So Hee thừa nhận cô là người thẳng thắn, tôn trọng sự thật nhưng không phải lúc nào cách ứng xử nói thẳng nói thật của mình cũng mang lại hiệu ứng tích cực. Do đó, nữ diễn viên cho biết bản thân sẽ thay đổi, hành xử có trách nhiệm và khéo léo hơn trên nền tảng tôn trọng sự thật để không làm bạn bè, người hâm mộ của mình thất vọng.

Han So Hee được xem là "nữ hoàng drama" của showbiz Hàn Quốc. Nguồn: Xiaohongshu.

Nguồn: KoreaBoo, X