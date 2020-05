Hàn Quốc: Phát hiện thi thể người phụ nữ mất tích gần 1 tháng, có dấu hiệu cho thấy nghi phạm là kẻ giết người hàng loạt

Theo Naver News, cảnh sát tỉnh Jeonbuk cho biết đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ được thông báo mất tích cách đây khoảng 1 tháng tại Busan. Thông tin ghi nhận cho thấy tình tiết khá giống với vụ án người phụ nữ 30 tuổi bị sát hại năm ngoái ở Jeonju, và một trường hợp nạn nhân 20 tuổi khác. Rất có thể, đây là dấu hiệu của một vụ giết người hàng loạt.

Cụ thể vào lúc 3h chiều ngày 12/5, một chủ trang trại tại địa phương đã báo cáo với cảnh sát sau khi tìm thấy thi thể trong vườn cây ở Sanggwan, huyện Wanju tỉnh Jeonbuk. Qua điều tra dấu vân tay, họ xác định đây chính là người phụ nữ đã được gia đình trình báo mất tích cách đây 1 tháng. Nạn nhân (được gọi là A) được tìm thấy trong tình trạng hướng mặt lên trời, một phần quần áo bị lột bỏ.

Kết quả điều tra cho thấy mọi chi tiết về nhân dạng đều trùng khớp. Trước khi mất tích, A được cho là đã rời nhà tại Busan để đi gặp một người đàn ông (C - 31 tuổi). C cũng đã bị bắt từ tháng trước sau khi sát hại nguời quen của vợ (B - 34 tuổi) với mục đích cướp tài sản tại Jeonju. Cơ quan điều tra cho biết, C đã siết cổ B trong ô tô, sau đó bỏ lại thi thể ở địa điểm gần một con sông tại huyện Imsil, Jeollabuk. Cả hai trường hợp, thi thể các nạn nhân không có dấu hiệu bị tổn thương, không có dấu vết chôn lấp hay vật lộn.

Vườn cây nơi tìm ra thi thể của A

Nhà điều tra cho biết tên, A mất tích sau khi đi vào xe với nghi phạm C, sau khi cả hai liên lạc qua mạng xã hội SNS trước đó. Tóc và các dấu vết của A đều được tìm thấy trong xe ô tô của C.

Việc điều tra ra danh tính của C được dựa vào hệ thống camera an ninh (CCTV). Cảnh sát cho biết đã xuất hiện đoạn CCTV cho thấy C vật lộn và khống chế một người trong xe ô tô của y. C trước đó đã bị tình nghi sát hại B vào ngày 19/4, nhưng được cho tại ngoại. Việc bắt giữ bị trì hoãn cho đến khi thi thể của A được tìm thấy.

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết." - một viên cảnh sát tại Jeonbuk cho biết. Tuy nhiên về phần C, kể từ ngày bị bắt vẫn liên tục phủ nhận tội ác, thậm chí còn cố gắng tự làm hại mình. Y cho biết mình bị trầm cảm và phải dùng thuốc.

Nguồn: The Naver