Hàn Quốc mất hơn 2 năm, Đức gần 3 năm, Việt Nam chỉ cần 8 tháng để hoàn thành thần tốc 1 hạng mục của đại công trình, nhân viên giám sát: "Nhìn hiện trạng, anh em thấy choáng lắm, không nghĩ hoàn thành được"

Đây được đánh giá là một trong những công trình có tiến độ thần tốc ở Việt Nam.

Trên thế giới, việc xây dựng thêm một đường cất hạ cánh tại sân bay quốc tế thường đòi hỏi thời gian dài, bởi công trình không chỉ cần đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe mà còn phải bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không hiện hữu.

Đơn cử, tại Hàn Quốc, đường cất hạ cánh thứ tư của sân bay quốc tế Incheon dài 3.750 m, rộng 60 m, được khởi công ngày 1/11/2018. Theo Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon (Incheon International Airport Corporation), công trình chính thức khai thác ngày 17/6/2021, tức khoảng 2 năm 7 tháng sau khi khởi công.

Tương tự, tại Đức, đường băng Northwest của sân bay Frankfurt dài 2.800 m, rộng 45 m, được khởi công ngày 20/1/2009. Theo Fraport, đơn vị quản lý sân bay Frankfurt, phải đến ngày 21/10/2011, công trình mới đi vào hoạt động, tương đương khoảng 2 năm 9 tháng.

Trong khi đó, tại Việt Nam, đường cất hạ cánh số 2 của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) dài 3.300 m, rộng 45 m được hoàn thành thi công và lắp đặt thiết bị sau khoảng 8 tháng. Sau giai đoạn kiểm tra, bay hiệu chuẩn và hoàn tất các thủ tục kỹ thuật, công trình chính thức khai thác thương mại vào sáng 29/10/2026.

Đường băng số 2 sân bay Phú Quốc 1 ngày trước khi đi vào khai thác thương mại chính thức

Dù cách tính thời gian và điều kiện triển khai của các dự án không hoàn toàn giống nhau, tiến độ thi công tại Phú Quốc vẫn là một điểm đáng chú ý. Đặc biệt, để có được 3.300 m đường băng mới, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã phải giải quyết hàng loạt bài toán khó trong điều kiện biển đảo, nơi mưa gió thất thường và sân bay vẫn liên tục đón các chuyến bay.

Từ vùng đất lầy lội đến đường băng hiện đại, khó khăn lớn nhất được hé lộ

Hơn 10h ngày 28/10, nắng nhẹ trải dài trên đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Quốc. Giữa những luồng gió biển thổi mạnh, hàng chục công nhân vẫn miệt mài cạo bỏ từng vệt sơn thừa, thu dọn những mảnh vụn cuối cùng.

Chỉ còn chưa đầy một ngày trước giờ khai thác thương mại, mọi chi tiết đều được rà soát kỹ lưỡng, bởi ngay cả một dị vật nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho động cơ máy bay.

Giữa công trường, anh Võ Minh Hoàng, giám sát hạ tầng đường cất hạ cánh số 2 thuộc Ban Quản lý dự án sân bay Phú Quốc (Sun Group), vẫn tất bật kiểm tra các hạng mục cuối cùng. Gắn bó với công trình từ những ngày đầu, làn da anh sạm nắng sau nhiều tháng dầm mưa, dãi nắng. “Bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Rất tự hào, tự hào và hạnh phúc”, anh Hoàng cười lớn, gần như phải hét lên để át tiếng gió.

Niềm vui ấy càng dễ hiểu khi nhớ lại thời điểm công trình mới bắt đầu triển khai. Theo anh Hoàng, khu vực đường băng phẳng phiu hiện nay cách đây khoảng một năm vẫn là những vũng lầy và cây dại.

Chân dung anh Võ Minh Hoàng

Khi anh nhận nhiệm vụ, công trường mới có ba nhà thầu tiến hành phát quang, trong khi yêu cầu đặt ra là hoàn thành công trình chuẩn quốc tế trong vòng 8 tháng. “Nhìn hiện trạng, anh em thấy choáng lắm. Không nghĩ là có thể hoàn thành được”, anh nhớ lại.

Thực tế, khó khăn không chỉ đến từ khối lượng công việc lớn mà còn nằm ngay dưới mặt đất. Nền đất yếu, cát chảy và bùn nhão buộc các đơn vị thi công phải đào thay đất ở độ sâu 7–8 m, thậm chí có những vị trí hơn 10 m. Công việc càng phức tạp khi Phú Quốc bước vào mùa mưa, khiến công trường nhiều thời điểm đứng trước nguy cơ đình trệ.

Không chỉ phải chạy đua với thời tiết, việc vận chuyển vật tư ra đảo cũng đòi hỏi những phương án riêng. Để tránh gián đoạn nguồn cung, vật liệu được chủ động tập kết trên các con tàu neo ngoài khơi, biến chúng thành những “kho nổi”, sẵn sàng cập cảng ngay khi điều kiện cho phép.

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất lại đến từ yêu cầu vừa thi công đường băng mới, vừa bảo đảm sân bay hiện hữu hoạt động bình thường. Do công trường nằm sát khu vực máy bay cất, hạ cánh, nhiều hạng mục chỉ có thể triển khai ngoài giờ bay. Có những đêm, công nhân chỉ được làm việc vỏn vẹn 1–2 giờ rồi phải nhanh chóng rút toàn bộ người và thiết bị để nhường chỗ cho hoạt động hàng không.



Để giải quyết bài toán này, dự án phải xây dựng thêm một đường lăn tạm, qua đó duy trì đủ 3.000 m chiều dài khai thác của đường băng số 1 mà không làm gián đoạn hoạt động bay.

Với anh Hoàng, những tháng ngày đó thực sự là hành trình “mất ăn mất ngủ, trăn trở lắm”. Dù từng tham gia nhiều công trình lớn, anh thừa nhận chưa có dự án nào lớn như lần này. Bởi vậy, khi nhìn thấy đường băng hoàn thiện, mọi áp lực dường như được thay thế bằng niềm vui và sự tự hào.

Niềm vui của những người lao động trên công trường phục vụ APEC 2027

Không chỉ các kỹ sư trực tiếp phụ trách hạ tầng, những lao động đảm nhiệm công việc nhỏ nhất trên công trường cũng có niềm vui riêng khi chứng kiến công trình dần hoàn thiện.

Cách nơi anh Hoàng làm việc không xa, chị Nguyễn Thị Hò đang thoăn thoắt trồng từng khóm cỏ xanh trên nền cát ven đường băng. Quê An Giang, đến Phú Quốc lập nghiệp hàng chục năm, chị được điều động từ Hòn Thơm sang chăm sóc cảnh quan sân bay, với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. “Được góp một phần công sức nhỏ bé làm đẹp công trình phục vụ APEC sắp tới, tôi vui và tự hào lắm”, chị Hò chia sẻ.

Niềm vui của người phụ nữ này không chỉ đến từ công việc hiện tại. Theo chị, hơn 10 người trong gia đình, từ anh em đến con cháu, đang làm việc tại nhiều dự án ở phía nam đảo Phú Quốc. Nhờ có việc làm và nguồn thu nhập ổn định, nhiều người thân của chị không còn phải rời quê đi làm ăn xa.

Chị Nguyễn Thị Hò

Sau những tháng ngày thi công giữa nắng mưa, thành quả của những người lao động đã được ghi dấu bằng chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh trên đường băng số 2 vào sáng 29/10.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngay trong buổi sáng đầu tiên khai thác, cơ quan điều hành bay đã phục vụ an toàn 38 chuyến hạ cánh trên đường băng mới, trong đó có các máy bay thân rộng Airbus A330 và Boeing 787.

Đường băng dài 3.300 m đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II. Theo Sun Group, công trình có khả năng phục vụ những dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777.

Việc đưa đường băng số 2 vào khai thác cũng mở đầu giai đoạn nâng cấp đường băng số 1 hiện hữu từ 3.000 m lên 3.500 m, hướng tới tiếp nhận cả những dòng máy bay Code F như Airbus A380-800. Dự kiến từ tháng 5/2027, hai đường băng cùng nhà ga hành khách T2 sẽ vận hành đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực phục vụ các chuyến bay quốc tế và chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đường băng số 2 sân bay Phú Quốc chính thức đi vào khai thác từ 7h05 sáng 29/10