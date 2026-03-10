Hàn Quốc không thể ngăn Mỹ điều chuyển vũ khí sang Trung Đông

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ tại căn cứ Pyeongtaek, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Thông tin về việc di chuyển những khí tài quân sự chủ chốt của Mỹ đã làm dấy lên lo ngại ở châu Á về nguy cơ xuất hiện khoảng trống trong hệ thống phòng thủ khu vực.

“Gần đây dường như có tranh cãi về việc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chuyển một số vũ khí như các khẩu đội pháo và hệ thống phòng không ra khỏi đất nước”, ông Lee nói trong cuộc họp nội các. Ông cho biết dù Seoul đã bày tỏ quan điểm phản đối nhưng nước này không ở vị thế có thể đưa ra yêu cầu với Mỹ.

Tổng thống Lee khẳng định việc rút bớt một số vũ khí của Mỹ khỏi Hàn Quốc “không cản trở chiến lược răn đe đối với Triều Tiên”, nhấn mạnh rằng chi tiêu quốc phòng và năng lực quân sự thông thường của Hàn Quốc vượt xa Triều Tiên.

Mỹ duy trì khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú ở Hàn Quốc, các hệ thống phòng không đất đối không, trong đó có hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot, để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ chung.

Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận về khả năng điều chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ để sử dụng trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, một số khẩu đội tên lửa đã được chuyển khỏi căn cứ không quân Osan và có khả năng sẽ được đưa tới các căn cứ quân sự của Mỹ tại Ả-rập Xê-út và UAE. Giới chức Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cũng từ chối bình luận về việc di dời khí tài quân sự.

Các bức ảnh của Reuters chụp tại căn cứ Osan ngày 10/3 cho thấy nhiều bệ phóng di động trên đường băng. Giới chuyên gia xác định đó có thể là các tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 và PAC-3.

Theo một số nhà quân sự, dù Tổng thống Lee đúng khi nói rằng Hàn Quốc có thể tự răn đe Bình Nhưỡng, nhưng sự hiện diện của vũ khí Mỹ vẫn nhấn mạnh cam kết của Washington đối với an ninh khu vực.

“Có nguy cơ Triều Tiên tính toán sai việc di chuyển vũ khí này và hành động ở cấp độ thấp nhằm thử phản ứng phòng thủ của liên minh”, ông Choi Gi-il, giáo sư nghiên cứu quân sự tại Đại học Sangji, nhận định.

Lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công hàng loạt mục tiêu quan trọng ở Iran trong chục ngày qua. Giới phân tích cho rằng cuộc xung đột Trung Đông kéo dài sẽ khiến Washington giảm bớt chú ý ở châu Á, gây nguy cơ mất ổn định khu vực.

Nhật Bản cũng là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đóng tại thành phố Yokosuka đang được điều tới Biển Ả-rập để hỗ trợ chiến dịch quân sự chống Iran, báo cáo do Viện Hải quân Mỹ công bố ngày 9/3 cho biết.

Trong phiên họp quốc hội cùng ngày, lãnh đạo đảng đối lập chính của Nhật Bản bày tỏ lo ngại về việc các tàu chiến Mỹ đóng tại Nhật Bản được điều tới Trung Đông.

“Nhật Bản không cho phép lực lượng Mỹ đồn trú để từ các căn cứ này họ xuất kích và phóng tên lửa về phía Trung Đông”, ông Junya Ogawa nói. Ông cho rằng lực lượng này nên tập trung đảm bảo an ninh cho Nhật Bản và duy trì hòa bình ở Đông Á.

Chính phủ Nhật Bản chưa bình luận về việc Mỹ điều động các tàu chiến tới Trung Đông.