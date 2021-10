Hàn Quốc hưởng lợi lớn từ văn hoá idol cho đến 'Squid Game': Sức ảnh hưởng ngày càng lan rộng, nền kinh tế nhận được động lực mạnh mẽ

Hàn Quốc từ lâu đã nổi tiếng với tiềm lực trong ngành sản xuất nội dung. Song, bộ phim được coi là bom tấn "Squid Game" do Netflix sản xuất đang đưa nền văn hóa của quốc gia này mở rộng sức ảnh hưởng lên một tầm cao mới. Nhờ đó, nền kinh tế của "xứ sở kim chi" cũng nhận được động lực mới.

Trong khi các ca khúc nhạc pop hay những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã đạt được thành công vang dội ở thị trường nước ngoài trong nhiều năm, thì chỉ một số ít, ví dụ như nhóm nhạc nam BTS, có thể thu hút được người hâm mộ ở bên ngoài khu vực châu Á. Dẫu vậy, bộ phim "Squid Game" - show được xem nhiều nhất trên nền tảng của Netflix, đang thay đổi tất cả những điều đó.

Sau thành công của bộ phim đoạt giải Oscar "Ký sinh trùng", tựa phim mới của Netflix cũng có nội dung về những người nghèo, tham gia một trò chơi sinh tồn để thoát khỏi cảnh nợ nần đã thu hút được sự chú ý của người xem trên toàn cầu và đang thể hiện được "quyền lực mềm" ngày càng lớn của Hàn Quốc. Sự nổi tiếng của bộ phim cũng giúp Hàn Quốc xuất khẩu văn hoá, theo đó yếu tố này cũng đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế.

Netflix cho biết, hoạt động kinh doanh của họ trong năm ngoái đã đóng góp 1,9 tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhìn chung, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang thể hiện sức ảnh hưởng lớn hơn. Dưới đây là 3 biểu đồ minh chứng cho điều đó:

Xuất khẩu ngành giải trí

Quy mô của ngành công nghiệp sản xuất nội dung của Hàn Quốc nhìn chung là nhỏ so với lĩnh vực sản xuất, nhưng lại phát triển ổn định. Tổng kim ngạch xuất khẩu nội dung đạt 10,8 tỷ USD vào năm ngoái, tương đương khoảng 1/10 so với sản xuất chip - vốn là lĩnh vực "hái ra tiền" của quốc gia này. Tuy nhiên, ngành giải trí lại mang về số tiền lớn hơn so với các mặt hàng xuất khẩu khác như đồ gia dụng hay mỹ phẩm.

Giá trị xuất khẩu của các ngành ở Hàn Quốc.

Giá trị xuất khẩu giải trí của Hàn Quốc - bao gồm lĩnh vực phát hành, phim ảnh, nhạc và chương trình truyền hình, đã tăng 6,3% vào năm ngoái, dù tổng lượng hàng hóa xuất khẩu giảm 5,4% do đại dịch.



Ngay cả các sản phẩm liên quan đến "làn sóng Hàn Quốc" như mỹ phẩm, quần áo hay đồ thực phẩm cũng tăng 5,5% trong năm ngoái, theo báo cáo của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc.

Thu hút khách du lịch

Mức độ nổi tiếng của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc và thần tượng đã khiến lượng khách Trung Quốc đến "xứ sở kim chi" tăng vọt trong những năm trước Covid. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn này lại trở thành "lỗ hổng" đối với ngành du lịch.

Trong khi mối quan hệ giữa 2 quốc gia bắt đầu xấu đi vào năm 2017 - thời điểm Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD ở Hàn Quốc, lệnh cấm của Trung Quốc đối với hoạt động du lịch đến Hàn Quốc đã khiến lượng khách sụt giảm. Do đó, trong năm 2017, GDP Hàn Quốc giảm 0,4 điểm phần trăm.

Số lượng khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc từ năm 2014 đến 2019.

Trong tổng số khách du lịch đến Hàn Quốc, ước tính có 13% đến quốc gia này vào năm 2019 với mục đích trải nghiệm văn hóa đại chúng và tham gia các sự kiện của người hâm mộ. Theo KOFICE, họ chi tiêu tổng cộng 2,7 tỷ USD.



Thách thức chính của Hàn Quốc là mở rộng cơ sở khách du lịch ra bên ngoài châu Á. Do đó, sức hấp dẫn ngày càng lớn của văn hóa đại chúng sẽ là động lực cho mục tiêu đó của họ.

Dù quy mô vẫn còn nhỏ, nhưng giải trí là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của Hàn Quốc cùng với công nghệ. Số người lao động trong các dịch vụ sáng tạo và nghệ thuật đã tăng 27% từ năm 2009 đến 2019. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế truyền thống, tăng 20% trong cùng kỳ, theo dữ liệu từ Statistics Korea.

Trong một báo cáo vào tháng trước, Netflix cho biết họ đã giúp Hàn Quốc tạo ra 16.000 việc làm toàn thời gian từ năm 2016 đến 2020 trong ngành giải trí và các ngành liên quan. Công ty này ước tính, họ cũng đóng góp 4,7 tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc trong giai đoạn này.

