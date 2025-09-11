"Con át chủ bài" mới trên bầu trời Đông Bắc Á

Hàn Quốc đang chuẩn bị bước vào câu lạc bộ siêu giới hạn những quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay (ALBM), một loại vũ khí chiến lược vốn chỉ xuất hiện trong kho vũ khí của những cường quốc quân sự hàng đầu. Không chỉ nhằm cân bằng sức mạnh với Triều Tiên, dự án còn mang tham vọng đưa Seoul trở thành trung tâm công nghệ quốc phòng mới ở châu Á.

Theo báo cáo của Không quân Hàn Quốc gửi lên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội tuần trước, lực lượng này đang nghiên cứu phát triển "tên lửa dẫn đường không đối đất siêu vượt âm" cùng một loại "tên lửa tầm xa" có khả năng làm tê liệt lưới điện của đối phương. Sự xuất hiện đồng thời của hai chương trình cho thấy tham vọng vượt xa phạm vi phòng thủ, hướng đến khả năng tung đòn phủ đầu nhằm vào những cơ sở trọng yếu của Triều Tiên.

Đặc biệt, loại ALBM mà Seoul theo đuổi được cho là đạt vận tốc trên Mach 10, tương đương gấp mười lần tốc độ âm thanh, đủ để xuyên phá những công trình kiên cố như hầm phóng tên lửa hay cơ sở hạt nhân ngầm.

Với tốc độ cực đại như vậy, tên lửa gần như rút ngắn toàn bộ thời gian bay, khiến đối phương hầu như không có cơ hội đánh chặn. Theo các chuyên gia, ALBM còn có thể thực hiện quỹ đạo bay nhấp nhô trong khí quyển để né tránh radar và tên lửa phòng thủ, điều đã từng khiến hệ thống phòng không Ukraine đau đầu khi đối phó với Kinzhal của Nga.

KF-21 - "kẻ mang vác" thế hệ mới

Ứng viên hàng đầu để mang theo loại tên lửa mới chính là KF-21 Boramae, tiêm kích thế hệ bán tàng hình do Seoul tự phát triển. Với khả năng tích hợp vũ khí nội địa thuận lợi và tránh phụ thuộc nước ngoài, KF-21 được xem là bệ phóng lý tưởng.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng không loại trừ khả năng Không quân Hàn Quốc sẽ triển khai trên F-15K Slam Eagle, vốn có tải trọng vũ khí lớn và đã nhiều lần chứng tỏ khả năng thích nghi. F-16 cũng là một lựa chọn khác cho các phiên bản ALBM cỡ nhỏ. Dù vậy, việc dựa vào KF-21 sẽ giúp Seoul chủ động hơn về kỹ thuật và dễ dàng quảng bá gói sản phẩm "máy bay + tên lửa" ra thị trường xuất khẩu.

So với các loại vũ khí hiện có, ALBM rõ ràng đem lại lợi thế vượt trội. Các loại tên lửa đạn đạo mặt đất của Hàn Quốc như KTSSM chỉ đạt tầm bắn ngắn và bị hạn chế bởi hiệp ước kiểm soát trước đây. Nhưng khi đưa chúng lên không trung, khoảng cách tấn công mở rộng đáng kể, đồng thời giúp phi công lựa chọn nhiều góc độ phóng khác nhau, tạo ra thế đánh bất ngờ.

Bài học từ Nga, Israel và Mỹ

Giới quân sự Hàn Quốc không giấu giếm việc tham khảo mô hình từ Nga và Israel. Moskva đã sử dụng Kinzhal - phiên bản cải tiến từ Iskander trong chiến sự Ukraine, chứng minh sức mạnh của ALBM trước những hệ thống phòng thủ dày đặc.

Trong khi đó, Israel nhiều năm qua tận dụng F-15 và F-16 để triển khai các loại tên lửa Rampage hay Air LORA, tấn công thành công vào nhiều mục tiêu kiên cố tại Trung Đông. Điều này càng củng cố niềm tin rằng Seoul hoàn toàn có thể nhanh chóng đưa ALBM vào thực chiến, nhất là khi nền công nghiệp quốc phòng nước này đã quen với việc cải tiến và thương mại hóa vũ khí.

Mỹ từ thập niên 1990 đã phát triển các loại "bom blackout" thả than chì gây chập điện lưới Iraq và Serbia, mở đường cho những chiến dịch không kích ồ ạt. Hàn Quốc nay nối gót với chương trình "long-range blackout missile", dự kiến tích hợp công nghệ sợi carbon hoặc thậm chí sóng vi ba công suất lớn như dự án CHAMP của Boeing, nhằm đánh sập hệ thống điện và thông tin chiến lược của Triều Tiên. Đây sẽ là vũ khí phi sát thương nhưng có khả năng làm tê liệt toàn bộ khả năng chỉ huy và kiểm soát của Bình Nhưỡng trong những giờ đầu xung đột.

Đòn răn đe mới trước Bình Nhưỡng

Không quân Hàn Quốc vốn đã thử nghiệm nhiều loại vũ khí tấn công tầm xa, bao gồm cả tên lửa hành trình Cheonryong và phiên bản nội địa của "bom xuyên hầm" để gắn lên KF-21. Tuy nhiên, ALBM sẽ là bước nhảy vọt, vừa khó đánh chặn, vừa đảm bảo đủ sức xuyên thủng các boongke sâu - nơi Triều Tiên đặt hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và thậm chí cơ sở hạt nhân. Với tầm bắn hàng trăm km và tốc độ vượt âm, nó giúp Seoul chủ động tung đòn phủ đầu từ ngoài tầm phòng không của Bình Nhưỡng.

Không kém phần quan trọng, sự xuất hiện của ALBM và blackout missile còn mang lại tiềm năng xuất khẩu khổng lồ. Hàn Quốc hiện đã trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu châu Á, với những hợp đồng KF-21, K2 Black Panther hay pháo K9 giành thị trường ở châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á. Một gói "KF-21 kèm ALBM" chắc chắn sẽ gia tăng sức hấp dẫn với các khách hàng muốn tìm giải pháp chống lại những đối thủ sở hữu hạ tầng phòng thủ kiên cố.