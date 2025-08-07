Hàn Quốc hiếm ai 12 tuổi đã ra dáng đại mỹ nhân như cô bé này, đẹp đến mức làm diễn viên để tránh bị bắt cóc

Nhắc đến những mỹ nhân đình đám của màn ảnh Hàn, Lee Se Young là một trong những cái tên mà rất nhiều khán giả sẽ ngay lập tức nghĩ tới. Ở thời điểm hiện tại, cô được biết đến như nữ thần phim lãng mạn xinh đẹp nhất xứ Kim Chi. Thế nhưng ít ai biết rằng, từ khi còn rất nhỏ, Lee Se Young đã đẹp đến nao lòng.





Lee Se Young từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp.

Việc sinh ra một cô con gái đẹp như thiên thần dĩ nhiên là niềm hạnh phúc với bất cứ bậc phụ huynh nào. Dẫu vậy với mẹ của Lee Se Young, niềm hạnh phúc này còn song hành với nỗi sợ hãi con sẽ bị bắt cóc. Bởi vậy, để tránh trường hợp xấu xảy ra, mẹ của Lee Se Young muốn con gái mình trở thành diễn viên nhí. Bà tin rằng nếu như cô bé có độ nhận diện cao, nếu chuyện không may thực sự xảy ra, mọi người sẽ giúp đỡ.

Cô sớm bộc lộ thiên phú diễn xuất với vai Dae Jang Geum hồi nhỏ trong bộ phim kinh điển Nàng Dae Jang Geum.

Thực tế, Lee Se Young không phụ lòng mẹ khi sớm trở nên nổi tiếng. Năm 12 tuổi, cô đã gây sốt khắp Hàn Quốc khi tham gia bộ phim kinh điển Nàng Dae Jang Geum của đại minh tinh Lee Young Ae. Ở tác phẩm này, Lee Se Young đảm nhận vai nữ chính Dae Jang Geum hồi nhỏ. Không chỉ khiến hàng triệu khán giả thích mê vì nhan sắc quá đẹp, Lee Se Young còn sớm bộc lộ thiên phú diễn xuất.

Lee Se Young trong phim The Red Sleeve. Đây có thể nói là tác phẩm hay nhất sự nghiệp của cô nàng cho đến lúc này.

Lee Se Young trong What Comes After Love.

Những năm sau đó, cô tiếp tục có cơ hội góp mặt ở nhiều tác phẩm khác để tích lũy kinh nghiệm, sau đó chuyển sang làm diễn viên chuyên nghiệp. Khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Lee Se Young luôn cho thấy sự nghiêm túc, nỗ lực cải thiện bản thân. Nhờ vậy, cô liên tục được góp mặt ở các dự án chất lượng. Một số bộ phim đáng chú ý của Lee Se Young mà chúng ta có thể kể đến bao gồm The Crowned Clown đóng cùng Yeo Jin Goo, Doctor John đóng cùng Ji Sung, The Red Sleeve đóng cùng Lee Jun Ho, The Story of Park's Marriage Contract đóng cùng Bae In Hyuk và What Comes after Love đóng cùng Sakaguchi Kentaro.

Rashta Isqua là vai diễn cực kỳ đáng chờ đợi của Lee Se Young.

Sắp tới, khán giả sẽ được Lee Se Young trong siêu phẩm The Remarried Empress, nơi cô sẽ hợp tác cùng những ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hàn là Shin Min Ah, Lee Jong Suk và Joo Ji Hoon. Ở tác phẩm này, Lee Se Young đảm nhận vai Rashta Isqua, một nô lệ bỏ trốn chen chân vào hôn nhân giữa hoàng đế Sovieshu và hoàng hậu Navier. Đây hứa hẹn sẽ là vai diễn cực kỳ đáng chờ đợi của Lee Se Young.