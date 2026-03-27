Hàn Quốc ghi nhận tin vui

Hàn Quốc vừa ghi nhận những tín hiệu lạc quan trong bức tranh nhân khẩu học khi đà sụt giảm dân số trong tháng 1 đã chậm lại đáng kể. Sự gia tăng số lượng trẻ em được sinh ra đang dấy lên kỳ vọng rằng quốc gia này có thể tiến tới một bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm liên tục sụt giảm.

Mức sinh tháng 1 cao nhất kể từ năm 2019

Theo dữ liệu chính thức được công bố vào ngày 26/3, mức giảm tự nhiên (số ca tử vong trừ đi số ca sinh) đã thu hẹp xuống còn 5.539 người. Đây là khoảng cách thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Cụ thể, trong tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 26.916 ca sinh và 32.454 ca tử vong.

Dân số xứ sở kim chi đã bắt đầu xu hướng thu hẹp kể từ khi đạt đỉnh 51,84 triệu người vào năm 2019. Tuy nhiên, sự cải thiện lần này được thúc đẩy bởi số lượng ca sinh tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số cao nhất của tháng 1 tính từ năm 2019. Các chuyên gia nhận định, sự gia tăng này phản ánh sự phục hồi của các cuộc hôn nhân hậu đại dịch, đặc biệt là ở nhóm đối tượng trong độ tuổi 30.

Già hóa dân số là vấn đề gây lo ngại ở Hàn Quốc nhiều năm nay

Động lực từ làn sóng kết hôn bù

Mặc dù vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, nhưng con số này đang dần hồi phục từ mức đáy 0,72 năm 2023 lên 0,75 vào năm 2024 và ước tính đạt 0,8 cho năm 2025. Riêng trong tháng 1, tỷ lệ sinh đạt mức 0,99 - con số cao nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu thu thập dữ liệu hàng tháng.

Số lượng các cuộc hôn nhân hàng năm đã giảm từ 239.000 (năm 2019) xuống còn 191.000 (năm 2022), trước khi phục hồi mạnh mẽ lên khoảng 240.000 vào năm ngoái. Việc gia tăng số lượng đám cưới "bù" sau thời gian trì hoãn vì dịch bệnh được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ số lượng ca sinh trong những năm tới.

Thách thức từ xã hội siêu già hóa

Giải quyết tỷ lệ sinh thấp là ưu tiên chính sách hàng đầu của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung. Các biện pháp bao gồm hỗ trợ tiền mặt khi sinh con, hỗ trợ nhà ở cho các cặp vợ chồng mới cưới và mở rộng trợ cấp nghỉ thai sản đã được triển khai quyết liệt.

Tuy nhiên, con số dự báo vẫn còn khoảng cách rất xa so với mức sinh thay thế 2,1 cần thiết để ổn định dân số. Song song với đó, Hàn Quốc đang già hóa với tốc độ chóng mặt. Năm 2025, có 21,2% dân số từ 65 tuổi trở lên, chính thức đưa nước này vào nhóm xã hội siêu già theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.

Sự kết hợp giữa tỷ lệ sinh thấp và già hóa nhanh chóng được dự báo sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng. Theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin Việc làm Hàn Quốc, lực lượng lao động hoạt động kinh tế sẽ bắt đầu giảm từ năm 2030. Nếu xu hướng này tiếp diễn, quốc gia này có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt 8,2 triệu công nhân so với nhu cầu việc làm vào năm 2033.

Nguồn: The Korea Herald