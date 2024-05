Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân Hàn Quốc (NSSC) đang tiến hành điều tra sau khi xác nhận thông tin hai công nhân của Samsung nhập viện vì "có triệu chứng bất thường" do phơi nhiễm phóng xạ ở ngón tay từ ngày 27/5. Hiện kết quả xét nghiệm máu tổng quan của những người này chưa có gì bất thường, nhưng đang được theo dõi thêm.

Phía Samsung xác nhận nội dung và cho biết hai người nói trên đang là công nhân nhà máy sản xuất bán dẫn đặt tại quận Giheung (thành phố Yongin, Hàn Quốc). Nguyên nhân tiếp xúc ban đầu được xác định do "vô tình tiếp xúc tia X bằng tay". Công ty cho biết những nhân viên này đã được kiểm tra và đang theo dõi tại bệnh viện.

Hai công nhân trong bộ đồ bảo hộ lao động đặc biệt tại một nhà máy của Samsung.

" Samsung sẽ hỗ trợ đầy đủ chi phí điều trị và phục hồi cho họ, đồng thời hợp tác với các cơ quan hữu quan, đảm bảo không để trường hợp tương tự tái diễn ", người phát ngôn của Samsung khẳng định.

Nhà máy có vị trí cách thủ đô Seoul khoảng 40 km về phía nam, hiện đã đình chỉ một số hoạt động để cơ quan chức năng tiến hành điều tra. NSSC chưa công bố lý do chính xác vì sao hai nhân viên này lại tiếp xúc với tia X, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và nếu có dấu hiệu vi phạm luật lao động sẽ "làm tới cùng".

Samsung hiện có 5 nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn đặt tại những khu vực gồm Giheung, Hwaseong, Pyeongtaek, Onyang và Cheonan ở Hàn Quốc; 4 nhà máy tại Mỹ và Trung Quốc. Hãng điện tử đang xây dựng nhà máy mới tại Texas (Mỹ), trị giá khoảng 40 tỷ USD.