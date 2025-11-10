Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị truy tố tội danh đặc biệt

Thông tin trên được hãng thông tấn Yonhap đăng tải 10-11, thêm rằng cáo buộc bổ sung có liên quan đến việc ông Yoon áp đặt lệnh thiết quân luật ngắn ngủi hồi cuối năm ngoái.

Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk cho hay ông Yoon bị cáo buộc tìm cách "kích động xung đột quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm tạo cớ tuyên bố thiết quân luật".

Bằng chứng cho cáo buộc này được tìm thấy từ điện thoại di động của một sĩ quan quân đội Hàn Quốc, trong đó có các cụm từ liên quan đến "máy bay không người lái (UAV)" và "đòn tấn công chính xác", cho thấy khả năng tổ chức các hành động khiêu khích chống Triều Tiên.

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Ông Yoon đã bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất vào tháng 4 và hiện hầu tòa vì cáo buộc nổi loạn liên quan đến tuyên bố thiết quân luật. Nếu bị kết tội, cựu tổng thống Hàn Quốc có thể đối mặt án tử hình.

Từ khi bị điều tra, ông Yoon liên tục khẳng định bản thân không có ý định áp đặt chế độ quân sự, mà chỉ tuyên bố thiết quân luật để "cảnh báo các hành vi sai trái của phe đối lập và bảo vệ nền dân chủ khỏi các phần tử chống nhà nước".

Phát ngôn viên Park Ji-young của công tố viên đặc biệt cho biết theo một bản ghi nhớ được thu thập được thì ông Yoon cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và cựu Giám đốc tình báo quân sự Yeo In-hyung đã lên kế hoạch "kích động một cuộc tấn công từ Triều Tiên nhằm tạo ra tình huống khẩn cấp trong nước".

Ba người này bị cáo buộc âm mưu gây căng thẳng để biện minh cho việc ông Yoon tuyên bố thiết quân luật.

Các ông Kim và ông Yeo cũng bị truy tố với các cáo buộc tương tự cựu Tổng thống Yoon - văn phòng công tố đặc biệt Hàn Quốc cho hay.

Riêng ông Kim Yong-dae, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến máy bay không người lái, bị truy tố với các cáo buộc cản trở công vụ, giả mạo tài liệu… song không bị tạm giam.

Nhóm điều tra đặc biệt cáo buộc ông Yoon và các chỉ huy quân đội đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch bí mật bằng máy bay không người lái sang lãnh thổ Triều Tiên nhằm kích động căng thẳng giữa hai miền và hợp thức hóa quyết định thiết quân luật.

Vào tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc đã điều máy bay không người lái rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng, đồng thời công bố ảnh xác chiếc UAV quân sự Hàn Quốc bị rơi.

Trước những nghi vấn này, phía quân đội Hàn Quốc khi đó từ chối bình luận. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện cũng chưa đưa ra phản hồi liên quan đến những diễn biến mới nhất.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim cũng đang bị xét xử với cáo buộc liên quan đến việc tuyên bố thiết quân luật, trong khi ông Yeo bày tỏ hối tiếc vì không phản đối mệnh lệnh của ông Yoon.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của công tố viên đặc biệt đánh giá ông Yeo đang đưa ra những lời biện minh "vô lý" liên quan đến các ghi chú được tìm thấy trong điện thoại của ông.

Hình ảnh từ trái qua phải: cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, cựu Giám đốc tình báo quân sự Yeo In-hyung và cựu Tư lệnh Tác chiến Máy bay không người lái Kim Yong-dae. Ảnh: Yonhap



