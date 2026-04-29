Tập đoàn công nghiệp khổng lồ Hyundai Heavy Industries (HHI) của Hàn Quốc đã đề nghị Đan Mạch về việc đóng các tàu khu trục mới với điều khoản ưu đãi hơn so với mọi công ty châu Âu.

Theo thông báo, nhà sản xuất cam kết giảm chi phí đóng tàu từ 20 - 30% và giao chiếc khu trục hạm đầu tiên trong vòng 3,5 năm kể từ khi ký hợp đồng.

Dự kiến nếu đạt được thỏa thuận trong năm nay, Hải quân Đan Mạch sẽ nhận được 4 tàu khu trục hiện đại vào năm 2031.

Nhà sản xuất Hàn Quốc này đã có kinh nghiệm thành công khi làm việc với thị trường Đan Mạch, bao gồm cả việc chế tạo 19 tàu cho tập đoàn logistics khổng lồ AP Møller - Mærsk.

Một số nhà sản xuất từ Đức, Pháp và Anh cũng đang cạnh tranh để giành hợp đồng này, với sự tham gia của nhiều quan chức chính phủ cấp cao trong các cuộc đàm phán.

Điển hình như Thủ tướng Anh Keir Starmer xác nhận đã có những cuộc thảo luận tích cực về đề nghị từ Babcock - công ty đang quảng bá tàu khu trục Arrowhead 140.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường HDMS Iver Huitfeldt (F361) của Hải quân Hoàng gia Đan Mạch.

Hiện Hải quân Đan Mạch có kế hoạch từ bỏ pháo của Italia trên các tàu chiến tương lai của hạm đội mình để thay thế bằng pháo Bofors do Thụy Điển sản xuất, nhằm mục đích thống nhất với Stockholm như một phần của việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia Bắc Âu.

Vào thời điểm này, pháo Oto Melara 76mm đang được sử dụng trên 3 tàu khu trục lớp Iver Huitfeldt, 4 tàu khu trục lớp Thetis và 3 tàu tuần tra lớp Knud Rasmussen.