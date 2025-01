Hàn Quốc căng thẳng, văn phòng tổng thống cáo buộc quyền tổng thống lạm quyền

"Thật đáng tiếc khi quyền tổng thống đã vượt quá phạm vi quyền hạn của mình, vốn phải được thực hiện một cách kiềm chế" - một quan chức từ văn phòng tổng thống Hàn Quốc nói với hãng tin Yonhap qua điện thoại.

Bình luận này liên quan đến việc ông Choi bổ nhiệm thêm 2 thẩm phán Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 31-12.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đang rơi vào "thế khó" sau quyết định bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Hành động này đáp ứng một phần yêu cầu của phe đối lập, dẫn đầu bởi Đảng Dân chủ (DP), vốn gây sức ép để bổ nhiệm thêm 3 thẩm phán nhằm lấp đầy 9 ghế thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp, giúp thúc đẩy phiên tòa luận tội ông Yoon Suk-yeol.

Hôm 27-12, Quốc hội Hàn Quốc do phe đối lập kiểm soát đã luận tội quyền tổng thống trước đó là ông Han Duck-soo vì ông Han từ chối bổ nhiệm các thẩm phán nói trên, cũng như các cáo buộc khác liên quan đến vụ thiết quân luật.

Ông Choi đã quyết định bổ nhiệm thẩm phán Jeong Gye-seon và Cho Han-chang, những người lần lượt được DP và Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền giới thiệu.

Nhưng quyền tổng thống Hàn Quốc cho biết ông sẽ hoãn việc bổ nhiệm thẩm phán Ma Eun-hyuk do phe đối lập giới thiệu cho đến khi các đảng đối địch nhau đạt được thỏa thuận.

Văn phòng tổng thống được cho là đã khuyên ông Choi không nên bổ nhiệm các thẩm phán nói trên. Có thông tin cho rằng trong cuộc họp hôm 31-12, các thành viên nội các Hàn Quốc đã đưa ra các quan điểm trái ngược nhau.

Việc bổ nhiệm này đã khiến quyền tổng thống Hàn Quốc rơi vào tình thế bị cả 2 phe đối địch chỉ trích.

Trả lời phỏng vấn hôm 1-1, Giám đốc Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với cán bộ cấp cao Hàn Quốc (CIO) Oh Dong-woon cho biết cơ quan này sẽ thực hiện lệnh bắt ông Yoon Suk-yeol trong thời gian lệnh này có hiệu lực, tức cho đến đầu tuần sau, ngày 6-1.

Ông Oh cho biết nhóm điều tra chung do CIO dẫn đầu đang thảo luận về hành động này, đồng thời cảnh báo Cơ quan An ninh tổng thống Hàn Quốc nên hợp tác vì sự cản trở có thể cấu thành hành vi lạm dụng quyền lực và cản trở công lý.

Trước đó, nhóm điều tra chung đã xin lệnh bắt giữ ông Yoon liên quan đến cuộc điều tra vụ thiết quân luật, sau khi tổng thống bị luận tội 3 lần phớt lờ lệnh triệu tập.

Tòa án quận phía Tây Seoul đã chấp thuận và ban hành lệnh bắt giữ vào sáng ngày 31-12