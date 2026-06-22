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Hàn Quốc bứt phá mạnh mẽ trong danh sách cường quốc xuất khẩu vũ khí thế giới

Bạch Dương
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GD&TĐ - Hàn Quốc đứng thứ 9 trong số các nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 3% thị trường toàn cầu.

Theo ghi nhận, đối với các nước NATO thuộc châu Âu, Hàn Quốc đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai chỉ sau Hoa Kỳ.

Ấn phẩm Politico giải thích sự tăng trưởng đó là do mở rộng mạnh mẽ của xuất khẩu và nhu cầu cao đối với thiết bị quân sự của Hàn Quốc, đặc biệt là pháo binh, xe bọc thép và hệ thống tên lửa.

Các nhà sản xuất chủ chốt của đất nước - Tập đoàn Hanwha, Hyundai Rotem, LIG ​​​​Nex1 và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, dự kiến ​​đạt khoảng 37 tỷ USD vào năm 2026.

Con số này cao gấp 4 lần so với năm 2021. Các công ty Hàn Quốc đang tích cực mở rộng hoạt động tại thị trường châu Âu trong bối cảnh khối NATO tái vũ trang.

Tăng trưởng xuất khẩu cũng được hỗ trợ bởi chính sách nhà nước của Hàn Quốc nhằm phát triển ngành quốc phòng như một lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế.

10 quốc gia hàng đầu về doanh số bán vũ khí và động lực tăng trưởng.

Đồng thời Hàn Quốc đang mở rộng hợp tác với Mỹ, điều này càng củng cố vị thế của nước này trên thị trường vũ khí toàn cầu.

Theo báo cáo của SIPRI, thị phần xuất khẩu toàn cầu của nước này tăng từ 2,6% trong giai đoạn 2016 - 2020 lên 3,0% trong giai đoạn 2021 - 2025 và tổng khối lượng giao hàng tăng 24% so với thời kỳ 5 năm trước đó.

Khách hàng lớn nhất của Seoul là Ba Lan, chiếm 58% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp theo là Philippines - chiếm 18% (Hàn Quốc chiếm 42% tổng lượng nhập khẩu vũ khí của nước này) và UAE - chiếm 9,5%.

Hàn Quốc đã trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai cho các nước thành viên NATO ở châu Âu sau Mỹ, chiếm 8,6% tổng lượng nhập khẩu của họ, và ước tính lên tới 47% lượng nhập khẩu vũ khí của Ba Lan.

Quốc gia này đồng thời xếp thứ 16 trong danh sách nhập khẩu vũ khí lớn nhất, họ đang tích cực tăng cường sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu từ quân đội. Khối lượng nhập khẩu giảm 54% so với giai đoạn 2016 - 2020.

Mặc dù vậy, họ vẫn phụ thuộc vào Mỹ - quốc gia cung cấp 93% hàng nhập khẩu. Các đối tác khác bao gồm Vương quốc Anh (3,5%) và Israel (1,8%).

Trước đó đã có báo cáo rằng trong giai đoạn 2021 - 2025, Đức đứng thứ tư trong bảng xếp hạng toàn cầu về các nhà xuất khẩu vũ khí, vượt cả Trung Quốc.

Theo Politico
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