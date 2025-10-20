Hàn Quốc bắt giữ binh sĩ Triều Tiên sau khi vượt biên

Trạm gác trên biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

“Ngày 19/10, quân đội Hàn Quốc đã bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên vượt qua Đường phân định quân sự (MDL) trên biên giới với Hàn Quốc”, JCS cho biết.

Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện và theo dõi binh sĩ nói trên, sau đó điều tra động cơ và cách thức đào tẩu.

"Cho đến nay, chưa phát hiện bất kỳ động thái bất thường nào của quân đội Triều Tiên", JCS cho biết.

Vụ đào tẩu mới nhất đánh dấu trường hợp thứ ba kể từ tháng 6, khi chính phủ của Tổng thống Lee đắc cử. Hai vụ việc trước đó có liên quan đến thường dân, và đều xảy ra vào tháng 7.

Vụ đào tẩu gần đây nhất của một binh sĩ Triều Tiên sang Hàn Quốc xảy ra vào tháng 8 năm ngoái, khi một trung sĩ vượt qua MDL bằng cách đi bộ về phía nam trên một con đường dọc theo bờ biển phía đông.

Theo một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc, tổng cộng có 236 người Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc vào năm ngoái.

Về mặt kỹ thuật, hai miền Bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, không phải một hiệp ước hòa bình.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cam kết sẽ có cách tiếp cận ôn hòa hơn đối với Bình Nhưỡng so với người tiền nhiệm theo đường lối cứng rắn Yoon Suk Yeol.

Ông Lee đã tuyên bố vào tháng 9 tại Liên Hợp Quốc rằng sẽ nỗ lực chấm dứt "vòng luẩn quẩn" căng thẳng với Triều Tiên, đồng thời cam kết không tìm cách thay đổi chế độ.