Công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc vừa công bố bắt đầu sản xuất phiên bản bánh lốp của pháo tự hành K9 Thunder. Theo trang Defence Blog, việc thử nghiệm hệ thống mới dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Phiên bản bánh lốp được thiết kế để tăng khả năng cơ động, đặc biệt là ở những khu vực có cơ sở hạ tầng đường bộ phát triển. Việc tích hợp module chiến đấu không bị ràng buộc với một loại khung gầm cụ thể nào, mà dựa trên phiên bản cải tiến mới nhất của K9A2.

Pháo tự hành này được trang bị nòng pháo dài gấp 58 lần đường kính (L/58) độc đáo, với kích thước cụ thể là chiều dài 9 mét, cho tầm bắn hơn 70 km. Đây là một kỷ lục đối với hệ thống pháo binh. Trước đó, một nỗ lực tương tự của Quân đội Hoa Kỳ đã thất bại do nòng pháo bị mòn quá mức.

Pháo tự hành K9 Thunder sẽ linh hoạt hơn khi có thêm phiên bản bánh lốp.

Hanwha bắt đầu phát triển phiên bản bánh lốp của K9 Thunder vào giữa năm 2024 sau khi bị thua cuộc đấu thầu chương trình Pháo đa năng của Anh vào tay RCH 155 của KNDS. Sau đó công ty đã tập trung lại vào các thị trường mới, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Năm 2024, Hanwha được chọn là một trong 5 công ty tham gia chương trình hiện đại hóa lựu pháo tự hành 155 mm của Quân đội Hoa Kỳ. Đáp lại yêu cầu của từ phía Mỹ, công ty đã đề xuất một phiên bản xe bánh lốp của K9 Thunder.

Ngoài việc giao hàng nhanh chóng, công ty còn cung cấp hệ thống kiểm soát hỏa lực riêng và khả năng nâng cấp pháo tự hành lên phiên bản mới trong tương lai, đây là đề xuất rất hấp dẫn khách hàng quốc tế.