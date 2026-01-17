Cuộc khẩu chiến xoay quanh chi phí lắp đặt Internet vệ tinh của Starlink trên các chuyến bay đã khiến Elon Musk và CEO Michael O'Leary của Ryanair to tiếng với nhau.

"Hắn là một gã ngốc!" - Đó là những gì Michael O'Leary, vị CEO tỷ phú của Ryanair, nói về Elon Musk. Ngay lập tức, ông chủ Tesla cũng gọi thẳng O'Leary là “kẻ đại ngốc”, đáp trả bằng lời kêu gọi sa thải người đánh ông đã dẫn dắt hãng hàng không giá rẻ số 1 châu Âu suốt 3 thập kỷ.

Theo tờ Business Insider (BI), cú va chạm giữa Starlink và Ryanair không chỉ là một cuộc khẩu chiến, mà là bài học về việc định vị giá trị trong kinh doanh.

Ai đúng?

Mọi chuyện bắt đầu khi Starlink (dịch vụ internet vệ tinh của SpaceX) bắt đầu "đổ bộ" lên các hãng hàng không lớn. Mới đây, Lufthansa (Đức) và Scandinavian Airlines đã chính thức đưa Starlink vào phục vụ. Thế nhưng Michael O'Leary, người đàn ông nổi tiếng với chính sách "không dịch vụ thừa" (no-frills), thì lại không mặn mà.

CEO O'Leary tuyên bố thẳng thừng với Reuters rằng: "Chúng tôi không tin hành khách sẵn sàng trả tiền cho WiFi chỉ để dùng trong một chuyến bay trung bình kéo dài một giờ."

Ngay lập tức, Elon Musk đã phản pháo: "Ryanair sẽ mất khách vào tay những hãng hàng không có internet."

Câu hỏi đặt ra là tại sao O'Leary lại quyết liệt từ chối một công nghệ đang trở thành xu hướng? Câu trả lời nằm ở con số.

Chia sẻ trên sóng radio Ireland, ông chủ Ryanair cho biết việc lắp đặt Starlink sẽ tiêu tốn của hãng từ 200 đến 250 triệu USD mỗi năm.

"Nói cách khác, mỗi hành khách sẽ phải gánh thêm khoảng 1 USD. Thực tế là chúng tôi không thể chi trả mức phí đó," O'Leary khẳng định.

Vị CEO này tin rằng: "Nếu internet miễn phí, khách sẽ dùng. Nhưng họ sẽ không trả dù chỉ 1 Euro để sử dụng nó."

Cuộc chiến đẩy lên cao trào khi O'Leary gọi Musk là "gã ngốc" dù thừa nhận đối phương rất giàu. Musk cũng không vừa khi gọi O'Leary là "kẻ ngốc hoàn toàn" và yêu cầu: "Đuổi việc ông ta đi!"

Không chỉ tranh cãi về chi phí dịch vụ, hai bên còn "đấu trí" về kỹ thuật. O'Leary lập luận rằng việc lắp đặt antenna trên thân máy bay sẽ làm tăng trọng lượng và lực cản, dẫn đến việc tiêu tốn thêm 2% nhiên liệu.

Ngay lập tức, Michael Nicolls, Phó Chủ tịch kỹ thuật Starlink, đã đưa ra số liệu phản biện: Phân tích của SpaceX trên dòng Boeing 737-800 (dòng máy bay chủ lực của Ryanair) cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ tăng vỏn vẹn 0,3%.

Elon Musk thậm chí còn bồi thêm: "Chắc chắn phải có cách đưa con số đó xuống dưới 0,1%."

So sánh

Tở BI cho hay trong khi các hãng hàng không giá rẻ tại Mỹ đang phải chật vật và dần chuyển sang cung cấp các dịch vụ cao cấp hơn để cứu vãn tài chính, thì Ryanair của O'Leary lại là một hãng hàng không giá rẻ có lợi nhuận tốt.

Số liệu tài chính mới nhất cho thấy lợi nhuận sau thuế của Ryanair đã chạm mốc 1,72 tỷ Euro, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái ngược hoàn toàn với kịch bản đó, đối thủ phía bên kia đại dương là Southwest Airlines của Mỹ lại ghi nhận mức sụt giảm gần 20%, khiến lợi nhuận chỉ còn vỏn vẹn 54 triệu USD.

Điều này cho thấy mô hình của Ryanair là tập trung vào giá vé cực thấp (chỉ từ 15 Euro), quay vòng chuyến bay nhanh và cắt bỏ mọi tiện ích không cần thiết, vẫn đang hoạt động cực kỳ hiệu quả tại châu Âu.

Với O'Leary, việc thêm Starlink giống như việc lắp ghế da cao cấp lên một chiếc xe buýt bình dân: Nó không giúp xe chạy nhanh hơn, nhưng chắc chắn làm giá vé tăng lên.

Michael O'Leary đã nắm quyền tại Ryanair từ năm 1994, sở hữu 4% cổ phần và là một trong những người giàu nhất Ireland. Ông không có ý định nghỉ hưu sớm như Warren Buffett, nhưng cũng không có ý định thay đổi nguyên tắc kinh doanh cốt lõi của mình chỉ vì áp lực của Elon Musk.

Trận chiến này cho thấy một thực tế thú vị trong kinh doanh: Không phải lúc nào công nghệ tiên tiến nhất cũng là lựa chọn đúng đắn nhất. Đối với một doanh nghiệp "lấy giá rẻ làm tôn chỉ" như Ryanair, mỗi xu tiết kiệm được chính là vũ khí để đánh bại đối thủ. Còn với Elon Musk, Starlink không chỉ là internet, đó là một tiêu chuẩn mới mà ông muốn áp đặt lên toàn bộ ngành công nghiệp.

Ai đúng, ai sai? Có lẽ túi tiền của 206 triệu hành khách Ryanair mỗi năm sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

