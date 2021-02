Hàn huyên cùng Midu ngày đầu năm 2021: “Tôi không thích 'trà xanh', đồng cảm với cô gái hy sinh thanh xuân”

Trong tưởng tượng của tôi, một cô gái nổi tiếng, giàu có và luôn chú trọng vẻ ngoài như Midu chắc sẽ đưa cả ekip bao gồm trợ lý, quản lý rồi make up riêng đến với buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, khác với những gì tôi nghĩ, đúng giờ hẹn (thậm chí là sớm hơn 5 phút), Midu tự lái xế hộp, 1 mình đến địa điểm để thực hiện cuộc trò chuyện với Kenh14.vn nhân dịp Tết Tân Sửu 2021 gõ cửa mọi nhà.



Midu cho biết cô rất sợ trả lời phỏng vấn vì biết chắc sẽ bị nhắc lại những chuyện cũ và hỏi những câu khó trả lời. Tuy nhiên, "thần tiên tỷ tỷ" Midu nhận lời trò chuyện đầu Xuân với mục đích "review" lại những chuyện đã trải qua trong năm cũ và mở lòng hơn với khán giả trong ngày đầu năm mới. Đúng tâm thế đó, Midu thoải mái nêu quan điểm từ chuyện tình cũ đến chủ đề "trà xanh" đang hot nhất MXH.

Clip: Midu khoe nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn trong ngày gặp gỡ đầu năm mới

Làm nghệ sĩ kinh doanh dễ mang tiếng hơn người thường

Midu đang tận hưởng những ngày đầu năm mới như thế nào? Dịch bệnh Covid-19 có làm cuộc sống và công việc của Midu bị ảnh hưởng không?



Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tôi không ra ngoài nhiều mà chỉ dành thời gian cho gia đình. Như mọi người cũng biết cả thế giới bị ảnh hưởng rất nhiều do đại dịch Covid-19 nhưng may mắn công việc kinh doanh của tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều, tôi cũng không đi diễn hay đi hát nên cũng không bị hủy show mà chỉ bị dời 1 vài sự kiện mà thôi.

Còn lại công việc làm đại sứ thương hiệu hay nhận quảng cáo vẫn diễn ra bình thường. Trong năm qua tôi mua rất nhiều lô đất với giá rẻ, đầu tư chứng khoán cũng sinh lãi rất cao. Năm 2020 là 1 năm rất phát triển với tôi, thành quả của tôi cũng kha khá OK!

Còn về việc giảng dạy thì bị ảnh hưởng nhiều, có đợt trường Đại học Hutech phải thực hiện cách ly nên tôi không được đến trường 1 thời gian dài.

Dường như Midu rất bình tĩnh để đưa ra những định hướng kinh doanh trong năm vừa rồi, bạn không sợ rủi ro à?

Tôi là người rất lạc quan, tôi đã đi qua rất nhiều thăng trầm và khó khăn trong cuộc sống rồi nên nhìn mọi việc rất đơn giản. Chúng ta không bao giờ đoán được những gì sẽ diễn ra vào ngày mai nên cách tốt nhất là thích nghi với nó. Tôi không thích kiểu ngồi than vãn, thay vì ngồi yên tôi sẽ nghĩ cách phân bổ nguồn tiền mình đang có vào những mục đích khác để sinh lời.

Người nghệ sĩ thường có tâm hồn rất mơ mộng còn người làm kinh doanh đòi hỏi "cái đầu lạnh", Midu cân bằng 2 tính cách này như thế nào?

Đúng là người làm nghệ sĩ luôn nghĩ mọi thứ màu hồng, rất tích cực nhưng trong kinh doanh thì khác hoàn toàn. Người làm kinh doanh phải có "cái đầu lạnh" để giải quyết mọi trường hợp phát sinh. Tại sao nghệ sĩ kinh doanh thường không bền và phải bỏ cuộc giữa chừng, đó là do tâm hồn họ rất mong manh và thích bay bổng. Trong kinh doanh, chúng ta đòi hỏi thứ tiên quyết cần có là sức bền. Khi nói đến chuyện kinh tế, cái đầu Midu hoàn toàn khác khi hoạt động nghệ thuật.

Khi kinh doanh, tôi luôn đặt cái tâm của mình vào sản phẩm rất nhiều. Tôi tính chuyện chất lượng và quy trình sản xuất sản phẩm phải tốt trước khi nghĩ đến chuyện dùng hình ảnh của mình để PR. Làm nghệ sĩ kinh doanh sẽ dễ bị mang tiếng hơn người bình thường.

Nhưng làm nghệ sĩ sẽ không tránh khỏi những lúc bị đồn đoán tiêu cực, trong năm 2020 Midu có vướng tin đồn nào khiến bạn bị ảnh hưởng?

Làm trong showbiz là phải chấp nhận đối mặt với thị phi, có khi thị phi là từ trên trời rơi xuống nữa. Năm vừa qua showbiz Việt có khá nhiều ồn ào và tôi cũng vướng phải không ít chuyện. Như vấn đề tôi nhận lời tham gia các gameshow, đôi khi vì tính cách hồn nhiên và lạc quan của mình mà tôi bị khán giả hiểu nhầm là "thả thính" dễ dãi, linh tinh. Đó là chuyện khiến tôi phiền lòng nhè nhẹ trong năm rồi.

Sẵn đây tôi cũng xin đính chính chuyện này, năm qua tôi có làm chương trình Có Hẹn Cùng Midu nhưng lại bị khán giả hiểu sai là đang đi tìm chồng. Tôi xin giải thích đó chỉ đơn thuần là chương trình để tôi và các chàng trai thân thiết trong showbiz gặp gỡ và trò chuyện, ăn uống cùng nhau thôi.

Có thời điểm, Midu bị đồn là "người thứ 3" sau khi tập Có Hẹn Cùng Midu với ca sĩ Chi Dân được phát sóng, bạn có phản hồi gì về chuyện này không?

Một trong những nguyên tắc để các chàng trai tham gia Có Hẹn Cùng Midu là người đó phải độc thân. Khi tôi hỏi trước thì anh ấy xác nhận đang FA nên tôi mới mời. Chuyện bị khán giả phản ứng như thế là việc tôi không ngờ tới. Với lại, đó cũng là chuyện riêng của anh Chi Dân nên tôi không được phép can dự quá nhiều.

Tính đến hiện tại, Midu đã có trải nghiệm hẹn hò với Chi Dân và "Quý ông tia chóp" Trần Anh Huy, cảm xúc của bạn nghiêng về ai nhiều hơn?

Nếu nói về chọn bạn thì anh Chi Dân và Trần Anh Huy đều rất tốt. Anh Chi Dân là người thông minh, hài hước và lãng mạn vừa đủ còn Trần Anh Huy sẽ luôn tràn đầy năng lượng và khiến cho người bên cạnh thấy vui vẻ. Cả hai chỉ là những người bạn thân của tôi ngoài đời. Còn hỏi nếu chọn ai làm người yêu thì thật sự rất khó trả lời.

Tôi ra MV ca nhạc không phải để đi hát

Trong năm 2020, Midu đã có ra mắt 1 MV ca nhạc và nhận khá nhiều ý kiến trái chiều. Có phải vì đều này mà bạn im hơi lặng tiếng trong suốt thời gian qua?



Lý do là tôi bận quá, năm rồi lo đi mua đất nên hết 1 năm. Nếu tôi có thời gian tôi sẽ tiếp tục ra sản phẩm mới nhưng tôi làm MV không phải để đi hát mà chỉ với mục đích phục vụ khán giả thôi. Chính vì vậy mà khi bị chê tôi cũng thấy bình thường và vui vẻ chấp nhận. Tôi ra MV như món quà tặng khán giả, còn người ta đón nhận như thế nào thì tôi không quyết định được.

Midu có quan điểm như thế nào về chuyện các mỹ nhân bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực ca hát và tìm cách đi lên bằng chiêu trò?

Như tôi là không có mục đích làm ca sĩ rồi. Nếu các bạn có đam mê và mong muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc thật thì là chuyện khác rồi. Tôi không trong hoàn cảnh giống họ nên cũng chẳng biết phải chia sẻ như thế nào.

Vậy Midu nghĩ sao về chuyện các nghệ sĩ Việt bị đám đông bắt nạt bằng cách lập group antifan và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp?

Tôi không quan tâm quá nhiều đến chuyện của người khác nên cũng không biết phải chia sẻ vấn đề này như thế nào. Trên đời này không ai hoàn hảo, nghệ sĩ không có quyền bắt buộc người khác phải yêu mến mình 100% được.

Trong showbiz Việt, không phải chỉ có mỗi Midu là nghệ sĩ vừa hoạt động nghệ thuật và đi làm giảng viên. Midu có sợ bị so sánh với Lê Âu Ngân Anh hay nhiều đồng nghiệp khác?

Thật ra muốn mình không bị so sánh với người khác là chuyện rất khó, mình đi mua bánh, mua áo còn phải so sánh mà. Tôi không muốn ích kỷ mà luôn giữ cái tâm hoan hỉ để đối mặt với mọi vấn đề diễn ra trong cuộc sống.

"Thần tiên tỷ tỷ" là cách người hâm mộ hay gọi Midu và Hoa hậu Đặng Thu Thảo, việc bị đặt lên bàn cân để so sánh với 1 người khác có khiến bạn khó chịu không?

Ngược lại là hoàn toàn, tôi cảm thấy rất vui khi được khán giả gọi là "thần tiên tỷ tỷ". Hoa hậu Đặng Thu Thảo thì đẹp lắm, tôi làm sao có thể so với hoa hậu được, Midu chỉ là Midu thôi. Tôi thấy biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" hay mà, nghe rất tao nhã và nhẹ nhàng, tôi cảm nhận mình trẻ trung và dễ thương hơn.

Từng yêu 1 ai đó rồi chia tay là rất bình thường

Trong năm vừa qua, Midu liên tục bị gọi tên vào những chuyện không vui đã khép lại trong quá khứ, cảm xúc của bạn như thế nào?



Một người luôn sống bình yên và an phận như Midu chẳng bao giờ muốn bản thân bị lôi vào những câu chuyện liên quan đến người khác đâu. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của tôi thôi, nếu được xin đừng gọi tên tôi vào những thị phi, ồn ào của người khác. Nhưng hiện tại thì tôi cũng tập quen dần rồi, vì dù thích hay không thích thì tôi vẫn bị kêu tên thôi. Đôi khi, sáng ngủ dậy tôi vô cùng ngỡ ngàng khi bị gọi tên vào 1 câu chuyện của người khác, riết rồi tôi quen.

Những chuyện từng xảy ra trong quá khứ có ảnh hưởng đến việc Midu mở lòng cho các mối quan hệ sau này không?

Nhắc đến việc này, tôi cảm thấy buồn cười. Mấy hôm trước, tôi có đọc 1 bài báo nói tôi có tình duyên trắc trở, xong tôi cứ nghĩ hoài sao người ta nói mình trắc trở nhỉ. Hiện tại, tôi có yêu ai đâu mà trắc với trở. Đối với tôi, việc mình từng yêu 1 ai đó rồi chia tay là rất bình thường. Giả sử tôi yêu nhiều người rồi cứ không đến được với nhau, vấp hết lần này đến lần khác thì mới gọi là trắc trở. Đằng này, tôi có mỗi 1 lần thôi mà… Mọi người đang làm quá những gì tôi đã trải qua!

Giả sử tôi vấp ngã xong vết thương đó chưa kịp lành mà bị xé toạc ra nhiều lần thì tôi mới đau và cảnh giác cho những người sau. Bây giờ ngồi nói lại, tôi thấy chuyện vấp ngã 1 lần là bình thường, bao nhiêu người trong cuộc sống này cũng từng xảy ra chuyện như mình. Tôi không muốn dùng chuyện cũ để kêu ca, đó chỉ là 1 trường hợp giữa vạn người mà thôi. Mọi thứ giờ cũng trôi qua hết rồi nên khi bắt đầu mối quan hệ mới, tôi sẽ rất lạc quan và tràn đầy niềm tin vào người yêu. Tôi nghĩ khi mình thật sự tin vào đối phương thì cả hai mới có được hạnh phúc trọn vẹn.

Bước sang tuổi 31 rồi, Midu có nghĩ về chuyện tổ chức hôn lễ siêu hoành tráng và làm mẹ của những nhóc tỳ chưa?

Chuyện phụ nữ kết hôn rồi sinh con muộn cũng bình thường, tôi thấy xung quanh mình có rất nhiều trường hợp như thế. Chẳng qua là xã hội đang đặt áp lực trên vai người phụ nữ quá nặng. Ai cũng nghĩ phụ nữ phải có công việc ổn định, lấy chồng rồi sinh con vào 1 độ tuổi nhất định. Tuy nhiên, Midu nghĩ chỉ chính tôi mới biết đâu là độ tuổi phù hợp để mình có chồng và sinh con.

Tôi rất kiên định, không phải mọi người kêu tôi: "Midu ơi, đến tuổi lấy chồng rồi, mau mau kết hôn đi" là tôi sẽ làm theo đâu. Lấy chồng và sinh con là chuyện trước sau gì cũng làm thôi nhưng làm nó vào thời điểm nào lại phụ thuộc vào lựa chọn của chính mình. Có người 20 tuổi đã rất muốn lấy chồng thì người ta lấy chồng, có người 30 tuổi vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp, đó là nhu cầu riêng của mỗi người. Hiện tại, tôi rất vui và hạnh phúc khi làm quý cô độc thân, tôi chưa sẵn sàng làm người phụ nữ của gia đình vì rất hào hứng chuyện kinh doanh.

Tôi không thích “trà xanh”, đồng cảm với cô gái hy sinh thanh xuân

Hiện tại, Midu có còn tin vào 2 chữ "duyên phận" không?

Có, tôi rất tin vào duyên phận. Tôi nghĩ những chuyện xảy ra trong quá khứ là những chuyện cần phải đến để có được 1 Midu ngày hôm nay. Tôi tin nếu mình sống đủ tốt thì ông Trời sẽ cho tôi một mối lương duyên như ý nguyện. Do tôi rất tin vào duyên phận nên không quá vội vàng trong chuyện tình cảm, tôi nghĩ mọi thứ đã được sắp đặt sẵn rồi, vào thời điểm thích hợp, việc gì nên đến thì sẽ đến.

Là một người từng gặp câu chuyện tương tự, Midu nghĩ như thế nào về "trà xanh" (tạm hiểu là người thứ 3) trong chuyện tình cảm?

Nói vui rằng Midu không thích "trà xanh". Tôi không công kích vào riêng ai hết nhưng tôi nghĩ như thế này, khi hỏi: Bạn có thích ngoại tình không? Tất nhiên không ai trả lời: Tôi thích đi ngoại tình!

Nhưng nếu ai đó hỏi tôi quan điểm về "trà xanh" thì tôi sẽ chia sẻ: Mọi thứ trong cuộc sống này đều không thuộc về mình, kể cả người mình yêu cũng không phải của riêng mình. Tôi không đặt nặng chuyện người mình yêu phải mãi mãi thuộc về mình.Tôi chỉ cần biết trong khoảng thời gian 2 người bên nhau, người đó chân thật và tôn trọng tôi là được. Sau khi chúng tôi dành cho nhau 1 khoảng thanh xuân tươi đẹp, duyên của mình và người ta hết rồi thì tan vỡ thôi. Người ta không thuộc sở hữu của mình nên người ta có quyền yêu thích 1 người khác.

Khi có "trà xanh" xen vào, tôi thương cảm với những người phụ nữ gắn bó với người họ thương 1 thời gian dài nhưng không đến được với nhau. Người ta sẽ tiếc nuối khoảng thời gian thanh xuân 2 người bên nhau nhưng khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta không nên quá cực đoan. Thậm chí, 2 người là vợ chồng thì cũng chỉ ràng buộc nhau trên 1 tờ giấy, mọi chuyện đều có thể xảy đến. Nếu chúng ta còn ở bên nhau hôm nay thì tôn trọng, dành tình cảm trọn vẹn và cư xử với nhau một cách đúng mực nhất, vậy là đủ cho 1 mối quan hệ. Tôi nghĩ duyên phận là chuyện không ai nói trước được đâu, không có tình yêu nào là mãi mãi.

Vậy với Midu, người thứ 3 sẽ đáng thương hay đáng trách?

Người thứ 3 đáng thương hay trách sẽ nằm ở cách cư xử của người cho phép người thứ 3 xuất hiện. Trong mối quan hệ giữa mình và 1 chàng trai, chàng trai đóng vai trò rất quan trọng, nếu mình và anh ta hết lương duyên thì người thứ 3 xuất hiện như 1 điều đương nhiên.

Hiện tại, bạn là người phụ nữ "tài sắc vẹn toàn", giàu có và độc lập, vậy người đàn ông như thế nào thì có thể chinh phục trái tim Midu?

Tôi cần 1 người đàn ông có năng lượng tích cực, họ sẽ trở thành bạn đồng hành với tôi trong cuộc sống sau này. Quan trọng nhất, người đó phải cho tôi cảm giác an toàn và hạnh phúc. Tôi không đặt nặng chuyện "môn đăng hộ đối" đâu, 2 người cùng tầng suy nghĩ với nhau là được.

Mọi người hay gọi tôi là "nữ đại gia", tôi không ngại nhưng nhiều người đàn ông nghe thấy thế là chạy mất dép rồi. Ở ngoài đời, tôi tiếp xúc với nhiều người nhưng họ xem tôi là 1 nhân vật chỉ để ngắm chứ không thể chạm tới. Ai cũng nghĩ Midu có tiêu chuẩn cao lắm, chỉ cần chân thành và thật lòng sẽ chạm được trái tim tôi.