Hạn chót 20/4: Cá nhân, hộ kinh doanh dùng tài khoản ngân hàng, ví điện tử cần làm ngay điều sau

Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định chi tiết về hồ sơ và thủ tục quản lý thuế dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư này nhằm hướng dẫn thực thi Luật Quản lý thuế và các nghị định liên quan, bao quát toàn diện từ việc thông báo doanh thu, kê khai thuế cho đến việc tạm ngừng hay chấm dứt hoạt động.

Trong đó, điểm đáng chú ý và có tác động trực tiếp nhất đến người dân là yêu cầu minh bạch hóa các công cụ thanh toán điện tử. Cụ thể, mọi cá nhân và hộ kinh doanh bắt buộc phải thông báo cho cơ quan thuế tất cả các tài khoản ngân hàng và ví điện tử đang được sử dụng để phục vụ cho mục đích sản xuất, thương mại.

Đối với những cơ sở kinh doanh đang hoạt động, đặc biệt là các chủ shop, hộ kinh doanh cá thể thường xuyên dùng tài khoản cá nhân tại Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank... để nhận tiền thanh toán từ khách hàng, thời hạn cuối cùng để hoàn tất việc gửi thông báo là ngày 20/4/2026. Đáng lưu ý, trách nhiệm khai báo này sẽ đi theo suốt quá trình hoạt động của cơ sở kinh doanh. Trong tương lai, nếu có bất kỳ sự thay đổi, thêm mới hay đóng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử nào liên quan đến việc kinh doanh, người nộp thuế đều phải chủ động cập nhật và thông báo lại với cơ quan quản lý.

Bên cạnh quy định về nghĩa vụ thuế, hộ kinh doanh cũng cần lưu ý quy định liên quan đến tài khoản ngân hàng dùng cho mục đích kinh doanh. Theo Thông tư 25/2025/TT-NHNN, tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh phải đứng tên hộ kinh doanh và trùng khớp với tên trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Việc bổ sung quy định về thông báo tài khoản ngân hàng sẽ góp phần tăng cường minh bạch dòng tiền trong hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế quản lý doanh thu và nghĩa vụ thuế hiệu quả hơn trong bối cảnh giao dịch điện tử và thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến.