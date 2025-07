Hạn chế xe máy xăng ở Hà Nội: Xe điện cho shipper là đây, 2 phút có pin đầy, đi cả ngày không lo chờ sạc

Giữa bối cảnh Hà Nội đang dần hạn chế xe máy xăng, Selex Motors nổi lên như một điểm sáng với hệ sinh thái xe điện thông minh và bền vững, đặc biệt dành cho các tài xế giao hàng.

Được thành lập vào năm 2018 bởi bộ ba: Tiến sĩ Cơ khí từ Đại học Michigan (Mỹ) Nguyễn Hữu Phước Nguyên, Nguyễn Trọng Hải và chuyên gia phần mềm Nguyễn Đình Quảng, startup Việt này đã chính thức ra mắt sản phẩm thương mại đầu tiên – mẫu xe máy điện Selex Camel vào cuối năm 2022.

Tiếp nối thành công, tháng 8/2023, Selex Motors tiếp tục giới thiệu Selex Camel 2 cùng giải pháp vận chuyển hàng đông lạnh tiện lợi, tương thích với cả hai phiên bản xe.

Hiện tại, Selex Camel 2 có giá niêm yết tại Hà Nội là 28.800.000 VNĐ. Giá trên đã bao gồm VAT, sạc pin; chưa bao gồm pin và thùng lạnh.

Ảnh: Selex

Vào giữa tháng 6/2025, Selex Motors đã ký kết hợp tác chiến lược với Ahamove nhằm chuyển đổi sang sử dụng 1.000 xe điện Selex Camel. Sự kiện này cho thấy xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam đồng thời cũng chứng minh sản phẩm do người Việt làm ra đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Thiết kế linh hoạt, tối ưu cho vận chuyển và cá nhân

Selex Camel 2 được Selex Motors tối ưu hóa để phục vụ cả nhu cầu vận tải và sử dụng cá nhân. Với chiều dài cơ sở 1375 mm, ngắn hơn so với phiên bản trước, xe dễ dàng di chuyển qua các ngõ ngách, hẻm nhỏ của đô thị. Khoảng sáng gầm xe được nâng lên 150mm giúp xe vượt qua địa hình mấp mô một cách thuận tiện.

Phần đuôi và yên xe được thiết kế tinh gọn, thanh lịch nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt, cho phép người dùng dễ dàng tháo lắp để gắn các thùng hàng cỡ nhỏ và vừa.

Vận hành mạnh mẽ, tải trọng vượt trội

Selex Camel 2 sở hữu sức mạnh đáng nể với công suất tối đa 4000W và mô-men xoắn lên tới 140Nm, tăng hơn 40% so với mẫu xe tiền nhiệm. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 80km/h và khả năng leo dốc vượt trội.

Điểm nổi bật của Selex Camel 2 là khả năng trang bị tối đa 3 gói pin tiêu chuẩn có thể hoán đổi của Selex, cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 150km. Cả Selex Camel và Selex Camel 2 đều tự hào với tải trọng vượt trội lên đến 225 kg, một con số ấn tượng mà ít xe điện hai bánh nào có thể đạt được.

Trải nghiệm êm ái, an toàn tối đa

Selex Motors đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm người dùng với việc tối ưu hóa thiết kế công thái học trên Selex Camel 2, mang lại sự thoải mái cho cả người lái và người ngồi trên những hành trình dài.

Yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu tại Selex Motors. Công ty làm chủ công nghệ tiên tiến, sở hữu nhà máy với công suất sản xuất 10.000 xe và 50.000 gói pin mỗi năm. Đặc biệt, Selex Motors là đơn vị xe điện duy nhất tại Việt Nam được LG Chem và Samsung SDI thẩm định về độ an toàn của pin, và thiết kế pin của họ cũng được Bộ Giao thông Vận tải chứng nhận.

Tiết kiệm chi phí vượt trội

Theo Selex Motors, các sản phẩm trong hệ sinh thái xe điện thông minh của họ giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể: lên đến 35% chi phí nhiên liệu mỗi tháng, 50% chi phí bảo dưỡng và ấn tượng nhất là 99% thời gian nạp nhiên liệu.

Trạm đổi pin "2 phút đầy"

Các xe của Selex có một đặc điểm độc nhất tại thị trường Việt Nam, giúp xe có pin đầy chỉ trong 2 phút.

Nằm bên kia sông Đuống, Selex Motors với 80% "chất Việt Nam" đã cách mạng hóa khái niệm "quãng đường tối đa" của xe máy điện nhờ hệ thống trạm đổi pin – hay còn gọi là trạm năng lượng thế hệ mới.

Thay vì phải chờ đợi sạc từ 3 đến 8 tiếng, người dùng xe Selex Camel chỉ mất chưa đầy 2 phút để đổi pin đầy và tiếp tục hành trình. Điều này đồng nghĩa với việc các tài xế sử dụng xe điện Selex có thể di chuyển hàng nghìn kilômét mà không cần lo lắng về thời gian chờ sạc, chỉ cần đến trạm và đổi pin.

Hiện nay, Selex Motors đã lắp đặt hơn 100 trạm đổi pin trên khắp Việt Nam, chủ yếu ở các thành phố lớn. Đây cũng là sản phẩm do Selex Motors nghiên cứu và sản xuất. Mỗi trạm có 19 khoang và chứa pin tối đa 18 pack pin (1 khoang trống phục vụ đổi pin), được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước cao.

Mỗi trạm đều có 2 camera giám sát, một màn hình cảm ứng để thao tác đổi pin; mỗi khoang pin đều có cảm biến nhiệt độ, hệ thống làm mát cơ chế chống rò điện tự động, chống quá áp, chống quá dòng...

Selex công bố, pin của hãng sử dụng cell Li-ion 21700 do LG và Samsung cung cấp, được đóng trong pack bằng nhựa ABS và nhôm. Mỗi pack có dung lượng 1,16 kWh, nặng hơn 7 kg. Các pack pin do Selex sản xuất đạt tiêu chuẩn IP67, có thể hoạt động trong dải nhiệt độ từ -10oC đến 60oC.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phước Nguyên, CEO của Selex Motors, chia sẻ rằng nhóm khách hàng mục tiêu đầu tiên của công ty là các tài xế vận chuyển hàng hóa, và mô hình trạm đổi pin hoàn toàn phù hợp với đối tượng này.

"Người dùng chỉ mất chưa đến 2 phút để đổi pin tại các cây ATM pin tự động. Hơn nữa, việc kiểm tra vị trí trạm pin, tình trạng pin sạc ở trạm, lịch sử sử dụng... thậm chí khóa xe từ xa đều có thể thực hiện dễ dàng qua ứng dụng trên điện thoại. Cực kỳ tiện lợi và quen thuộc với các tài xế công nghệ," CEO Nguyên chia sẻ với báo Vietnamnet.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phước Nguyên cũng bày tỏ tầm nhìn của Selex Motors trên báo Công thương: "Trước mắt là xe máy điện, tương lai của Selex Motors có thể là xe ô tô điện, xe buýt điện… Chúng tôi mong muốn trở thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu tiên phong trong việc cung cấp hệ sinh thái giao thông bền vững cho các đô thị không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn mình ra cả các nước trong khu vực."

Bích Câu