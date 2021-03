Hạn chế tối đa dịch Covid-19 lan trong cộng đồng

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết trong 41 ngày qua, TP HCM không xuất hiện ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, hôm 26-3, lại có 1 ca nhiễm, nhập cảnh trái phép. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Codid-19 có công điện chỉ đạo các địa phương liên quan truy vết, dập dịch nhanh. Thứ trưởng cũng lưu ý và đặt ra một số vấn đề cho TP HCM trong công tác phòng chống dịch thời kỳ mới, bởi dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp.

Để hạn chế tối đa dịch lây lan trong cộng đồng, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo: "Vận động người dân đi tiêm chủng Covid-19, tạo niềm tin cho người dân, tránh lây lan như ở Hải Dương vừa rồi. Người dân nếu có thân nhân là người nước ngoài thì khuyên không nhập cảnh trái phép".

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (đứng bên phải) kiểm tra công tác tiêm vắc-xin phòng chống dịch tại TP HCM ngày 26-3 .Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Tại TP Hải Phòng, sáng cùng ngày, bà Phạm Thu Xanh, Tổ Phản ứng nhanh phòng chống Covid-19, cho biết Trung tâm Y tế dự phòng TP tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lại trường hợp chị Đ.T.T.P (SN 1995; thường trú xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy) và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp còn lại là chị N.T.T, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, chờ kết quả. Đến trưa 26-3, 2 trường hợp này đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cách ly điều trị, theo dõi. Đây là 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia.



Chiều cùng ngày, ngành y tế TP và các địa phương đã rà soát và xác định 24 trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp với các ca bệnh, đưa đi cách ly y tế tập trung, tiến hành xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Các F2 có liên quan cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương ngày 26-3 đã cung cấp thông tin về lịch trình di chuyển của trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện ngày 25-3. Cụ thể, ca mắc Covid-19 này là người đàn ông (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) sống tại địa chỉ 259-260 khu dân cư OASIS 2, phường An Phú, TP Thuận An. Địa chỉ làm việc tại C63-64, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An.

Theo đó, bệnh nhân (BN) này nhập cảnh Việt Nam từ tháng 3-2020. Ngày 22-3-2021, BN di chuyển từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) về nhà ở địa chỉ trên.

Từ ngày 23 đến 25-3, BN tới công ty làm việc. Đến 8 giờ 30 phút ngày 25-3, BN di chuyển bằng GrabCar đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM làm xét nghiệm SARS-CoV-2 để qua Campuchia nhưng có kết quả dương tính.

Qua truy vết, các cơ quan chức năng phát hiện tổng số 8 trường hợp F1 (trong đó có vợ và 2 con gái, 4 nhân viên công ty và 1 lái xe); các trường hợp này đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tổng số trường hợp F2 là 23 người đang cách ly tại nhà.

UBND tỉnh Kiên Giang ngày 26-3 đã tổ chức cuộc họp khẩn (trực tuyến) để kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 sau khi có các BN nhập cảnh trái phép vào địa bàn TP Phú Quốc. Tại cuộc họp, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho biết ngay sau khi biết được thông tin, các đơn vị chức năng đã tiến hành khoanh vùng, xác định và cách ly 26 trường hợp tiếp xúc gần với các BN là nhân viên khách sạn K.T, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cùng 2 tài xế taxi và đang tiếp tục truy vết các trường hợp F2, F3.