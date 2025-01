Hamas trả tự do cho 4 nữ quân nhân Israel trong đợt trao đổi tù nhân thứ hai

Bốn nữ tù binh Israel đã được đưa lên sân khấu tại quảng trường ở thành phố Gaza, nơi có hàng chục tay súng đeo mặt nạ và mang vũ khí từ lực lượng Hamas và Jihad tập trung. Quân đội Israel xác nhận đã tiếp nhận 4 người này ở Gaza. Theo Bộ Y tế Israel, sau khi đoàn tụ với gia đình tại một căn cứ quân sự Israel gần biên giới Gaza, cả bốn người sẽ được đưa đến thăm khám ở bệnh viện trung tâm Israel.

Bốn nữ binh sĩ Israel bị giam giữ tại Gaza từ vụ tấn công ngày 7/10/2023, đã được Hamas thả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân tại Thành phố Gaza vào ngày 25/1. Ảnh: The Guardian.

Bốn nữ binh sĩ Israel đã được phong trào Hồi giáo Hamas trả tự do để đổi lấy một nhóm tù binh gồm 200 người Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 19/1 giữa Israel và Hamas. Thỏa thuận do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian và chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất kéo dài 42 ngày, trong đó 33 con tin mà Israel cho là còn sống sẽ được Hamas thả để đổi lấy khoảng 1.900 tù nhân Palestine bị Israel giữ. Các bên sẽ đàm phán về khả năng chấm dứt giao tranh vĩnh viễn trong giai đoạn thứ hai, giai đoạn cuối cùng tập trung vào nỗ lực tái thiết Gaza và trao trả thi thể các con tin thiệt mạng. Đợt trao đổi tù nhân đầu tiên giữa Israel và Hamas diễn ra hôm 19/1, trong đó ba nữ con tin Israel được trả tự do để đổi lấy 90 tù nhân Palestine, phần lớn là phụ nữ và trẻ vị thành niên.