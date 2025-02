Hamas đe dọa - Israel báo động toàn quân

Hãng tin CNN ngày 10/2 đưa tin, Hamas đe dọa sẽ hoãn đợt thả con tin theo dự kiến diễn ra ở Gaza vào thứ Bảy (15/2) "cho đến khi có thông báo mới", đồng thời cáo buộc Israel phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn.

Trong một bài đăng trên X, Abu Obeida, phát ngôn viên của Lữ đoàn Qassam thuộc cánh vũ trang của Hamas, cho biết việc bàn giao các con tin "dự kiến sẽ được thả vào thứ Bảy (15/2)… sẽ bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới, và cho đến khi [Israel] cam kết và bồi thường cho các quyền lợi".

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, Hamas cho biết vẫn còn cơ hội để tiến hành thả con tin theo kế hoạch. Họ cho biết động thái này "đóng vai trò như một lời cảnh báo" đối với Israel và nhằm gây sức ép buộc nước này "hoàn toàn tôn trọng" các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

"Bằng cách đưa ra tuyên bố này trước năm ngày so với thời gian dự kiến trao trả con tin, Hamas muốn dành đủ thời gian cho bên trung gian gây sức ép buộc [Israel] phải thực hiện nghĩa vụ của mình", tuyên bố viết. "Điều này cũng mở ra cánh cửa để cuộc trao đổi diễn ra theo đúng kế hoạch, miễn là [Israel] tuân thủ".

Hamas đe dọa hoãn trả con tin theo kế hoạch. Ảnh: Reuters

Đáp lại lời đe dọa của Hamas, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã chỉ thị cho quân đội nước này "chuẩn bị ở mức báo động cao nhất cho mọi tình huống có thể xảy ra ở Gaza".

Ông Katz mô tả động thái của Hamas là “vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin”.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó cho biết họ đang "nâng cao mức độ sẵn sàng ở miền Nam Israel, hoãn cho binh lính nghỉ phép" và sẽ tăng cường lực lượng cho khu vực này để nâng cao "mức độ sẵn sàng cho nhiều tình huống khác nhau".

Một quan chức Israel nói với CNN hôm 10/2 rằng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tham khảo ý kiến của nhóm lãnh đạo an ninh và cuộc họp nội các chính trị - an ninh dự kiến diễn ra lúc 19h tối thứ Ba (11/2, theo giờ địa phương) đã được chuyển lên sáng sớm do thông báo của Hamas.

Tổng thống Trump cảnh cáo: 12h trưa 15/2, "địa ngục" sẽ bùng nổ

Theo CNN, trước động thái của Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/2, đã thúc giục Israel hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Hamas và "để mọi chuyện trở nên tồi tệ" nếu Hamas không trả tự do cho các con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza vào trưa thứ Bảy (15/2) như kế hoạch.

“Theo tôi, nếu tất cả các con tin không được trả tự do vào thứ Bảy lúc 12h trưa – tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp – tôi sẽ nói rằng hãy hủy bỏ [thỏa thuận ngừng bắn] và để địa ngục bùng nổ", Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

"Họ phải trở lại trước 12 giờ trưa thứ Bảy, và nếu họ không trở lại.Thứ Bảy lúc 12h trưa, và sau đó, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn".

Khi được hỏi về "địa ngục" có thể xảy ra ở Gaza, ông Trump nói: "Bạn sẽ hiểu ra, họ sẽ hiểu ra — Hamas sẽ hiểu ra ý tôi là gì".

Hai trong số ba con tin Israel được Hamas trả tự do hôm 8/2. Ảnh: Reuter

Hàng chục con tin vẫn còn ở Gaza

Hamas đã thả 3 con tin vào 8/2 tuần trước trong cuộc trao đổi con tin mới nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 19/1.

Đổi lại, Israel thả 183 tù nhân Palestine, trong đó có 18 người đang thụ án chung thân. Phần lớn đã bị giam giữ tại Gaza kể từ sự kiện 7/10 và không bị buộc tội công khai.

Hamas hiện đã thả tổng cộng 16 con tin Israel trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn, trong tổng số 33 con tin được cam kết thả tự do theo các khoảng thời gian xen kẽ trong giai đoạn này. 8 trong số 33 con tin đã tử vong, theo chính phủ Israel.

Sau khi thả 3 con tin hôm 8/2, Hamas và các đồng minh vẫn giữ tổng cộng 73 người bị bắt từ Israel vào ngày 7/10/2023, trong số 251 người bị bắt ban đầu. Ba con tin khác bị bắt giữ từ năm 2014 vẫn còn ở Gaza.