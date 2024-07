Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Tại buổi họp báo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã thông tin về hai sự kiện quan trọng diễn ra trước đó, bao gồm Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vào ngày 4/7/2024 tại Hà Nội, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Ông cũng nhấn mạnh về Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024, đánh giá cao sự đóng góp của các đơn vị công an trong bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng giới thiệu Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên , người vừa được phân công thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an. Ông cũng kêu gọi các cơ quan báo chí và các phóng viên tiếp tục hỗ trợ, tuyên truyền và phản ánh tích cực những hoạt động của lực lượng Công an trong việc bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển đất nước.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và sự điều hành nội dung của Người phát ngôn Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã thông tin đến các cơ quan phóng viên báo chí những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự mà dư luận xã hội quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở.

Thông tin về nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an cho hay, từ cuối năm 2023 đến 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới quốc gia, với các đối tượng tinh vi dùng nhiều chiêu bài để dụ dỗ và bán nạn nhân ra nước ngoài.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng cũng có những chuyển biến rất lớn và ngày càng tinh vi nhằm dụ dỗ các nạn nhân với các chiêu bài việc nhẹ, lương cao để lừa bán ra nước ngoài. Các nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài qua mạng để làm việc trong các nhóm lừa đảo tại Campuchia, khu vực Tam Giác Vàng, bị bán làm vợ bất hợp pháp tại Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc làm gái mại dâm tại các nước Trung Đông như Qatar, UAE,… và các nước Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Myanmar…

Đặc biệt, các hình thức mới như giả nhận làm con nuôi để đưa nạn nhân ra nước ngoài cũng đã xuất hiện.