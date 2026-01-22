Hàm răng gây sốc của Suzy

Disney+ vừa nhá hàng loạt hình ảnh mới của Suzy trong bộ phim Portraits Of Delusion và ngay lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Lý do không gì khác ngoài visual gây sốc của nữ diễn viên khi hóa thân thành một nữ ma cà rồng.

Trong những hình ảnh được công bố, Suzy xuất hiện với vẻ đẹp vừa quyến rũ, bí ẩn, vừa phảng phất sự rùng rợn đáng sợ. Ánh mắt lạnh lẽo, làn da tái nhợt cùng thần thái u tối giúp cô hoàn toàn lột xác khỏi hình ảnh quen thuộc trước đây. Đặc biệt, khoảnh khắc nữ ma cà rồng hé miệng cắn người, camera quay cận cảnh vào hàm răng chạm sát cổ nạn nhân, kết hợp cùng bầu không khí âm u, căng thẳng, đã khiến không ít khán giả phải giật thót tim.

Những hình ảnh mới của Suzy trong vai nữ ma cà rồng Song Jeong Hwa gây chú ý.

Phân cảnh khiến khán giả giật thót tim của Suzy được hé lộ.

Dẫu vậy, sau cú giật mình đầy ám ảnh này, điều đọng lại rõ ràng nhất chính là sự mong chờ ngày càng lớn dành cho Portraits Of Delusion. Bởi lẽ, đây tiếp tục là một dự án cho thấy quyết tâm của Suzy trong việc thoát khỏi hình tượng tình đầu quốc dân - điều cô đã bắt đầu từ Anna và Doona!. Thậm chí, vai diễn ma cà rồng lần này còn được đánh giá là hình tượng độc lạ nhất trong sự nghiệp của Suzy tính đến thời điểm hiện tại.

Bộ phim lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935, xoay quanh Yun I Ho (Kim Seon Ho), một họa sĩ được thuê vẽ chân dung cho Song Jeong Hwa (Suzy), người phụ nữ bí ẩn chưa từng xuất hiện trước công chúng suốt hơn nửa thế kỷ và luôn bị bao phủ bởi vô số lời đồn đại.

Song Jeong Hwa là chủ nhân của khách sạn Nammoon, một nhân vật mang vẻ đẹp mê hoặc nhưng cũng đầy quái dị. Sự quyến rũ lạnh lẽo cùng khí chất u ám khiến cô trở thành một tồn tại vừa hấp dẫn vừa đáng sợ, che giấu những bí mật không ai có thể chạm tới.

Suzy cực kỳ xinh đẹp và bí ẩn trong phim Portraits Of Delusion.

Tác phẩm này chứng kiến màn hợp tác đáng mong chờ giữa Suzy và Kim Seon Ho.

Đây là một trong những bộ phim được mong chờ nhất năm 2026.

Nhận lời vẽ chân dung cho Song Jeong Hwa, chàng họa sĩ Yun I Ho dần bị cuốn vào thế giới đầy bí ẩn của cô. Cuộc gặp gỡ với người phụ nữ này không chỉ khơi dậy đam mê nghệ thuật tưởng chừng đã ngủ quên trong anh, mà còn kéo Yun I Ho vào một không gian khép kín, nơi nỗi sợ hãi, hoang mang và sự mê hoặc đan xen. Dù bị mắc kẹt trong khách sạn chất đầy bí mật, I Ho vẫn không thể cưỡng lại sức hút ngày càng mạnh mẽ từ Jeong Hwa.