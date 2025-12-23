'Hạm đội Nga có thể nhanh chóng trở thành lực lượng thống trị Đại Tây Dương'

"Lợi thế mà chúng ta có được ở Đại Tây Dương kể từ khi kết thúc Thế chiến II đang bị đe dọa. Chúng ta đang cố gắng giữ vững vị thế đó, nhưng rất khó khăn, trong khi các đối thủ tiềm năng đang đổ hàng tỷ đô la vào khu vực".

"Nga là quốc gia duy nhất nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của phương Tây có sức mạnh đáng kể ở Đại Tây Dương, và nước này có thể nhanh chóng trở thành cường quốc hàng đầu nếu chúng ta không hành động", tạp chí Military Watch (MW) dẫn lời Tư lệnh Hải quân Anh - Đô đốc Gwyn Jenkins.

Theo ông Jenkins, mối đe dọa chính đến từ tàu ngầm Nga. Mặc dù Hải quân Nga không có căn cứ nào ở Đại Tây Dương, nhưng các tàu của Hạm đội phương Bắc vẫn đi vào khu vực này qua nhiều tuyến đường khác nhau.

Khả năng của tàu ngầm hạt nhân Nga khiến Tư lệnh Hải quân Anh đặc biệt lo ngại.

Khả năng của tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen thế hệ mới nhất cho phép nó thay đổi cán cân quyền lực trên biển khi có khả năng triển khai tên lửa siêu thanh Zircon.

Loại vũ khí này đã cách mạng hóa chiến tranh hải quân và đặc biệt nguy hiểm đối với các tàu chiến mặt nước của đối phương. Tên lửa có thể bay 1.000 km với tốc độ Mach 9 và không thể bị đánh chặn.

Kết hợp với tầm hoạt động gần như không giới hạn của tàu ngầm, các tàu ngầm mang Zircon tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng ngay cả đối với chiến hạm được bảo vệ tốt, chẳng hạn như tàu sân bay trong các nhóm tác chiến.

"So với những thành công của Nga, chương trình tàu ngầm của Anh trông giống như một thất bại", Tư lệnh Hải quân Anh tuyên bố. Việc cắt giảm ngân sách và các vấn đề về độ tin cậy đã khiến khả năng sẵn sàng chiến đấu của tàu ngầm Anh "ở mức thấp đáng kinh ngạc".