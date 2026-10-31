Halloween ở Sài Gòn chơi lớn cỡ này: Đường phố biến thành sàn catwalk, ai nấy đầu tư không tiếc tay

Tối hôm qua (30/10), phường Sài Gòn cũng như khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện luôn trong tình trạng kín người.

Nguyễn Huệ: sàn diễn hóa trang ngay trước Nhà hát Thành phố

Tối nay, phố đi bộ Nguyễn Huệ kín người. Trong ảnh, đám đông đứng và đi sát nhau trên lòng phố, rất nhiều người giơ cao điện thoại để quay chụp. Phía sau là các tòa nhà văn phòng, biển quảng cáo điện tử sáng rực và những chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ.

Thu hút nhiều ống kính nhất là một nhóm nhân vật hóa trang xuất hiện trước Nhà hát Thành phố. Họ đi và đứng tạo dáng theo nhóm, được đầu tư rất công phu từ đầu đến chân, với mặt nạ hoặc lớp trang điểm kín mặt, găng tay, giày bốt và phụ kiện cỡ lớn.

Nổi bật nhất là nhân vật mặc bộ đồ đỏ trắng phồng lớn, đội mũ kết pom-pom đỏ, gương mặt vẽ trắng với nét kẻ đen như chú hề cung đình. Một nhân vật khác khoác chiếc váy xòe phủ lông hồng, kết đèn LED tím nhấp nháy, che kín mặt, trông như một cây nấm khổng lồ phát sáng. Nhân vật da xanh dương đội chiếc mũ lông xám gắn đôi sừng đen dài, mặc bộ đồ lấp lánh đính chuỗi ngọc trai. Có "người ngoài hành tinh" da xanh lá, mắt đen lớn, tóc đỏ xôn, mặc bộ đồ phồng họa tiết đỏ trắng và đeo dây xích đính phụ kiện. Có chú thỏ trắng đốm cam với gương mặt rùng rợn, mặc áo corset cam và váy lưới xòe cùng màu. Có nhân vật mặt xanh, tóc kết lông vũ xanh neon, mặc váy vàng chanh và đi tất họa tiết da rắn.

Trong nhóm còn có nhân vật đeo mặt nạ bạc có các mấu nhọn, mặc áo corset, tay áo bèo trắng và váy xếp ly đỏ. Một nhân vật tóc vàng, mặc đồ họa tiết ngựa vằn, mang đôi cánh lớn màu hồng tím cùng khay bánh ngọt. Phía sau còn có một người đàn ông hóa trang xác sống với bộ đồ trắng rách và vết máu giả.

Quanh các nhân vật, nhiều người dừng lại chụp ảnh, quay clip, có người đứng sát để chụp selfie. Nhiều đoạn clip đã được chia sẻ lên mạng xã hội, kèm những lời bình ngạc nhiên về độ chịu chơi của các bộ trang phục.

Trẻ nhỏ cũng có mặt khá đông. Một bé gái mặc váy caro đỏ được bố bế trên tay, còn một em bé mặc đồ bộ xương, đội mũ phù thủy gắn đầu lâu, ngồi trên vai bố và cười tươi giữa dòng người. Giữa biển người còn có nhiều bạn trẻ tự hóa trang, như người khoác áo haori kẻ caro xanh đen, hay những bạn đội băng đô tai mèo, tai thỏ màu hồng.

Nhiều nhóm bạn trẻ cũng tự hóa trang theo cách riêng, không cầu kỳ nhưng có ý tưởng. Một nhóm sáu người chụp ảnh chung với phong cách khá đa dạng: một bạn tóc đỏ gắn răng nanh ma cà rồng, một bạn đội mũ trùm lông xù viền ren, một bạn che voan đỏ, mặc đầm đen, mắt vẽ vệt máu, tay cầm bóng bay dài. Một bạn nam đội vương miện, khoác áo choàng cổ lông đốm đen trắng lót đỏ, mặt vẽ vệt xước. Cả nhóm choàng vai nhau, giơ tay chữ V trước ống kính.

Bùi Viện: ồn ào hơn, đậm không khí tiệc tùng

Cách Nguyễn Huệ khoảng 1,4 km, phố Tây Bùi Viện là điểm sôi động còn lại của đêm lễ hội. Nếu Nguyễn Huệ thiên về dạo phố, chụp ảnh thong thả thì Bùi Viện nổi tiếng ồn ào hơn, với nhạc sôi động vang ra từ các quán bar hai bên đường.

Phố đi bộ Bùi Viện đi vào hoạt động từ tháng 8/2017, là tuyến phố đi bộ thứ hai của khu trung tâm sau Nguyễn Huệ. Lòng đường và vỉa hè ở đây khá hẹp nên chỉ cần đông người là chật kín. Tên gọi "phố Tây" xuất phát từ lượng lớn du khách châu Âu, châu Mỹ tập trung ở đây, và đây cũng là nơi thu hút đông du khách nước ngoài trong đêm Halloween hàng năm.

Theo ghi nhận tối nay, từ khoảng 19h30, khu phố đã bắt đầu đông người và càng về khuya càng náo nhiệt.

Ảnh chụp từ giữa phố cho thấy dòng người dày đặc trải dài đến tận cuối con phố, di chuyển chậm giữa hai hàng biển hiệu neon. Hai bên đường là quán bar, khách sạn, tiệm xăm và spa, xen cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ. Đèn LED đa sắc phủ kín nhiều mặt tiền, cờ đỏ sao vàng treo trên các tòa nhà, còn phía xa, khói và ánh đèn tạo thành một màn sương mờ.

Phần lớn người đi đường trong ảnh mặc trang phục thường ngày thay vì hóa trang, một số người cầm theo mặt nạ hoặc phụ kiện. Giữa đám đông còn có một chiếc xe bán tải màu trắng gắn đèn hiệu, cho thấy lòng đường chen chúc đến mức xe cộ khó di chuyển.

Theo ghi nhận của báo chí năm ngoái, tối 30/10/2025 hàng nghìn người đã đổ về Bùi Viện từ khoảng 19h30, và dòng người đông hơn hẳn vào lúc 21h30. Các quán bar, nhà hàng trang trí bí ngô, mạng nhện, đầu lâu và hình nộm ma quái, nhạc sôi động từ sớm. Nhân viên một số quán cũng hóa trang để thu hút khách. Trên phố, nhiều người hóa trang thành phù thủy, xác sống, ma cà rồng; nhiều gia đình cho trẻ nhỏ hóa trang, có phụ huynh cõng con trên vai giữa dòng người.

Du khách nước ngoài, trong đó có người đến từ Singapore, Đức, Hà Lan và New Zealand, cùng nhảy múa và chụp ảnh với những người hóa trang. Một nhà hàng còn mời đoàn nghệ thuật từ Vĩnh Long đến biểu diễn múa Chằn của người Khmer để giới thiệu văn hóa với bạn bè quốc tế. Đến đêm 31/10 rơi vào cuối tuần, các báo ghi nhận lượng người đông hơn mọi năm, còn lực lượng chức năng túc trực nhiều chốt để phân luồng giao thông và giữ an ninh trật tự.

Hóa trang thành mùa làm ăn

Halloween còn là mùa kiếm sống của nhiều người làm dịch vụ. Theo ghi nhận của báo chí các năm trước, dịch vụ vẽ mặt tại Nguyễn Huệ và Bùi Viện thường chỉ hoạt động hai ngày 30 và 31/10 mỗi năm, với giá phổ biến từ 50.000 đến 100.000 đồng một hình. Một nhóm thợ vẽ từng cho biết họ thu trung bình khoảng 1 triệu đồng mỗi đêm. Một nghệ sĩ hát bội mở dịch vụ vẽ mặt cho biết mỗi khuôn mặt mất khoảng 10 đến 15 phút.

Ngoài vẽ mặt, các điểm bán phụ kiện ma quái, mặt nạ và đồ hóa trang cũng xuất hiện dọc hai tuyến phố trong những ngày cao điểm.

Đêm 31/10 dự kiến còn đông hơn

Halloween 2026 rơi đúng thứ Bảy 31/10, nên lượng người đổ về Nguyễn Huệ và Bùi Viện nhiều khả năng sẽ tăng so với tối nay.

Người đi chơi nên đến sớm, vì các khu trung tâm như Nguyễn Huệ và Bùi Viện thường kẹt xe nặng từ khoảng 19h. Khi chen chân giữa đám đông, cần giữ kỹ tài sản cá nhân, nhất là điện thoại. Ai muốn có chỗ đẹp ở các quán bar hoặc rooftop nên đặt chỗ sớm, và nên chọn trang phục dễ di chuyển vì thời tiết cuối tháng 10 ở TP.HCM vẫn nóng ẩm.