Hailey Bieber khiến MXH chao đảo chỉ với 1 bộ đồ ren: Hở toàn diện nhưng bình luận lạ lắm!

Hailey Bieber đang có mặt tại Úc để quảng bá cho màn ra mắt chính thức của thương hiệu mỹ phẩm Rhode tại thị trường này. Tuy nhiên, lần ghé ngang bất ngờ tại thảm đỏ buổi công chiếu phim điện ảnh Wuthering Heights của cô tối qua (12/2), mới là điều khiến truyền thông và người hâm mộ bàn tán nhiều nhất.

Nàng mẫu đình đám đã thu hút mọi ánh nhìn từ khi bước lên thảm đỏ trong một thiết kế ren xuyên thấu đầy gợi cảm đến từ Saint Laurent do Anthony Vaccarello thiết kế, tôn vinh vẻ đẹp lãng mạn của tác phẩm này. Chỉ vài phút sau khi những hình ảnh đầu tiên được đăng tải, loạt clip và khoảnh khắc của bà xã Justin trên thảm đỏ đã nhanh chóng phủ sóng khắp MXH, thu về hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận khen ngợi.

Một trong những video cận cảnh trang phục của Hailey Bieber đang rất được quan tâm (Nguồn @elleaus).

Điểm đặc biệt trong thiết kế lần này của Saint Laurent giao phó cho Hailey là sự kết hợp của nhiều lớp ren được xử lý tinh xảo, bắt đầu từ chiếc váy đen dài chạm sàn bằng ren Chantilly mỏng tang - chất liệu được mệnh danh là ren của các loại ren. Bên trong, cô diện bộ bodysuit cùng chất liệu, có cổ khoét sâu giúp tổng thể trở nên táo bạo nhưng vẫn tinh tế nhờ cách layering khéo léo. Thiết kế mang đậm không khí u tối và lãng mạn của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển.

Ảnh Getty Images

Xu hướng ren xuyên thấu vốn đã thịnh hành suốt thời gian qua, nhưng cách Hailey xử lý lần này được giới chuyên môn nhận xét là nâng tầm trào lưu lên một bậc, khi kết hợp giữa thời trang thảm đỏ cổ điển và tinh thần nội y hiện đại. Để giữ trọn tông màu đen chủ đạo, Hailey hoàn thiện diện mạo với đôi sandal satin đen quai mảnh cùng thương hiệu.

Ảnh Getty Images

Ảnh Getty Images

Về phần làm đẹp, bà chủ Rhode tiếp tục trung thành với phong cách tối giản đã trở thành thương hiệu cá nhân của mình: lớp nền mỏng nhẹ, môi hồng nude lì, hàng mi cong tự nhiên và phấn mắt nâu tán nhẹ giúp tổng thể hài hòa với bộ váy ren bốc lửa. Mái tóc bob dài được tạo kiểu gợn sóng mềm, hơi rối có chủ ý và cong nhẹ ở phần đuôi, mang lại nét lãng mạn vừa đủ.

Ảnh Don Arnold.



Trên mạng xã hội, nhiều video ghi lại khoảnh khắc Hailey tiến vào thảm đỏ với thần thái điềm tĩnh, mái tóc lay nhẹ theo từng bước chân đang được chia sẻ liên tục. Phần bình luận tràn ngập những lời khen như: "đỉnh cao thanh lịch", "quá cuốn hút mà không hề phô trương" hay "đây mới là cách diện đồ xuyên thấu đúng nghĩa high fashion".

Rõ ràng, chỉ cần một bộ cánh xuyên thấu sexy đúng thời điểm, những cô nàng IT-girl như Hailey Bieber vẫn đủ sức tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tích cực, thay vì tạo ra tranh cãi như người ta vẫn luôn mặc định về kiểu trang phục này.