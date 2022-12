Hai xe trái cây đông khách nhất nhì TP.HCM: Đều có món “tuyệt chiêu” khiến bao thực khách mê mẩn

Những xe trái cây với đủ loại trái cây bắt mắt, nước sốt đậm đà có lẽ là thứ quà vặt “gây nghiện” của biết bao thế hệ. Thời tiết nóng nực mà gặp được mấy xe trái cây như thế này thì làm sao có thể cưỡng lại được. Từ những loại phổ biến như xoài, cóc, ổi, mận đến những thứ đặc sản như cà na, me ngâm đều không thành vấn đề với hai xe trái cây nổi tiếng nhất nhì TP. Hồ Chí Minh. Sốt lên những miếng trái cây giòn giòn, mát lành đó là vị chua, ngọt, cay, mặn… nghĩ đến thế thôi mà khó ai cầm lòng cho được.

Xe trái cây chị Nhi bán hơn 30 năm

Có một dạo, xe trái cây của chị Nhi nổi rần rần trên mạng xã hội, mọi người kéo nhau đến xe của chị Nhi chỉ để tìm được món ổi luộc thần thánh hay món xoài mắm ruốc cực ngon lành. Nhưng không cần mạng xã hội, xe trái cây của chị Nhi hàng ngày cũng đã có số lượng khách nhất định. Dù là xe vỉa hè nhưng thâm niên bán của chị đã ngót nghét được 30 năm với chất lượng đi cùng năm tháng. Thế nên người mua cứ tấp nập ra vào, dù có ở xa cách mấy vẫn tranh thủ ghé đến để thưởng thức.

Ảnh: Hồng Ân

Nhắc đến chất lượng thì phải công nhận, xe trái cây của chị được chế biến rất sạch sẽ, trái nào trái nấy tươi rói, to oành. Trong các video về xe trái cây, chị Nhi chia sẻ vì được chính mình lựa chọn nên khách hàng cứ yên tâm về chất lượng. Cũng chính tay cô chủ cắt gọt, ướp đá và sắp xếp nên nhìn từ xa đã thấy rất đẹp mắt.

Ảnh: Anh Thi Cao, @homnay_tuiangi

Những món bán đắt hàng nhất phải kể đến món ổi luộc, đây cũng là món ăn đòi hỏi kinh nghiệm để quả ổi không bị mềm ỉu hay quá cứng. Thời gian luộc ổi cũng phải chính xác, tạo nên hương vị thơm ngọt đặc trưng ít nơi nào có được.



Ảnh chụp màn hình TikTok @khaikhampha, @vimaay

Đối với những ai là fan của những món sốt ớt ăn kèm trái cây, thì không thể bỏ qua muối ớt xào cũng do chính tay chị Nhi làm. Nhiều thực khách còn say mê món này đến nỗi phải yêu cầu cô chủ bán thêm để mang về nhà ăn cho đã. Từng miếng trái cây được cắt to bản, ghim vào các que xiên cho dễ cầm rồi phủ lên lớp muối ớt rang hay mắm ruốc, đơn giản vậy thôi mà lại chảy nước miếng. Chị Nhi cũng bán đa dạng các loại trái cây để thực khách thoải mái lựa chọn như cóc lắc, me ngào, cà na với đủ loại sốt siêu hấp dẫn.



Ảnh: Mỹ Tiên, @vietnammenyeu

Địa chỉ: Dưới chân cầu Kênh Tẻ, đường Tôn Thất Thuyết, quận 4



Giá: 10.000đ - 40.000đ.

Giờ mở cửa: 11:00 - 18:00

Xe trái cây bán khuya nức tiếng khu quận 5

Nếu xe trái cây của chị Nhi bán từ trưa đến chập tối thì xe trái cây lắc của cô Thanh lại bán trong khoảng thời gian từ tối đến khuya. Chỉ cần tình cờ đi ngang con đường Lê Hồng Phong, thì xe trái cây đầy màu sắc này sẽ lọt vào tầm mắt của bạn. Tuy chiếc xe có diện tích khiêm tốn nhưng về sự đa dạng của các món ăn lẫn hình thức làm thì không kém cạnh ai.

Ảnh chụp màn hình TikTok @canquetsaigon

Nào là cóc, xoài, me, chùm ruột, đến cả mận Hà Nội, ổi, thơm, cà na... vô cùng hấp dẫn. Trái cây luôn được ướp trong đá nên không cần phải bàn cãi về độ mát lạnh lẫn độ giòn. Những món này được cô chủ mang đi lắc hoặc để thực khách chấm nước sốt.



Nhưng đặc biệt hơn là cô Thanh còn dùng những loại trái cây này để làm xiên trái cây ngào đường có vị chua ngọt ăn vào cực cuốn. Nhiều người thích thú với những xiên trái cây ngọt ngào cũng được cô Thanh giới thiệu nhiệt tình, còn tư vấn xem món này có khó ăn hay dễ ăn hay không để thực khách lựa chọn được món ưng ý nhất.

Ảnh: @thithi5597

Hình ảnh quen thuộc mỗi buổi tối tại góc đường này chính là cô Thanh cứ luôn tay lắc trái cây để kịp bán cho khách, còn người mua thì dựng xe xếp hàng để chờ đến lượt mình. Nước sốt lắc thiên về vị ngọt, nên ai muốn ăn như thế nào thì báo trước để cô gia giảm vị ngọt mặn, cô Thanh sẽ chiều lòng hết.



Ảnh: @thithi5597

Ai ăn ở đây cũng phải u mê trước sốt ớt đặc kẹo được cô sử dụng trong món trái cây lắc, có người hỏi mua sốt này ăn riêng nhưng cô chủ mỗi ngày chỉ làm đủ để lắc trái cây cho khách nên nước sốt này được nói là món độc quyền của xe trái cây cô Thanh.

Ảnh: @thithi5597, Địa Điểm Ăn Uống

Địa chỉ: 126 Lê Hồng Phong, phường 6, quận 5



Giá cả: từ 10.000 đến 40.000

Giờ mở cửa: 18:30 - 12:00