HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai xe đưa đón công nhân bốc cháy dữ dội gần cây xăng ở Hưng Yên

Tiến Thắng - Khánh Linh
|

Giữa thời tiết nắng nóng trưa 27/5, hai ô tô loại 45 chỗ bốc cháy dữ dội khi đang đỗ cạnh cây xăng dầu Vũ Hạ thuộc xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Video: Khoảnh khắc 2 ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa nắng nóng gần 40°C

Trưa 27/5, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cháy 2 ô tô chở công nhân tại khu vực cây xăng dầu Vũ Hạ.

Theo chính quyền địa phương, vụ việc không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra hỏa hoạn trên xe không có người. Ngọn lửa cũng không cháy lan sang khu vực trụ bơm xăng dầu vì hai ô tô đỗ cách khá xa.

Hiện trường vụ cháy 2 xe chở công nhân.

Theo người dân chứng kiến, ngọn lửa ban đầu bùng phát từ chiếc ô tô đỗ phía trong, gần cây xăng, sau đó nhanh chóng lan sang xe đỗ bên cạnh. Do bên trong xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bốc lên dữ dội. Khi lực lượng chức năng có mặt, cả hai phương tiện gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lãnh đạo UBND xã Phụ Dực cho biết, thời tiết ngày 27/5 tại khu vực tiếp tục nắng nóng gay gắt, có thể bên trong ô tô để đồ vật dễ bắt lửa dẫn tới hoả hoạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Phụ Dực cùng với lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa.

Hai ô tô bị thiêu rụi, may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người cũng như tài sản tại cây xăng.

Đến 12h30 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, không để cháy lan ra khu vực xung quanh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, khoanh vùng hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Những ngày qua, nhiều tỉnh, thành miền Bắc trải qua đợt nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ phổ biến 39-40°C, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong tháng 5. Thời tiết khô nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, đặc biệt tại nhà xưởng, ô tô đỗ ngoài trời và các khu vực chứa vật liệu dễ cháy.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không để các vật dụng dễ bắt lửa như bật lửa, pin sạc dự phòng, bình xịt áp suất, thiết bị điện tử trong ô tô dưới trời nắng nóng kéo dài; đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt để phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn.

Nam sinh chạy shipper bị trộm xe máy ở Hà Nội: Xót xa hoàn cảnh của nạn nhân
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại