Hai vụ xả súng tại các bang California và Iowa của Mỹ, nhiều người thiệt mạng

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Monterey Park, California, Mỹ, ngày 22/1/2023. Ảnh: AP/TTXVN

Trên trang Twitter, cảnh sát trưởng hạt San Mateo thông báo văn phòng cảnh sát đang ứng phó với các vụ nổ súng tại khu vực quốc lộ 92 và thành phố Half Moon Bay. Nghi phạm đã bị bắt giữ và không còn mối đe dọa nào liên quan ở thời điểm đó.



Half Moon Bay cách thành phố San Francisco khoảng 50km về phía Nam. Các nguồn tin truyền thông cho biết 2 vụ xả súng xảy ra tại các trang trại Mountain Mushroom và Rice Tucking-Soil ở thành phố này.

Cùng ngày, cảnh sát bang Iowa thông báo một vụ xả súng xảy ra gần trung tâm giáo dưỡng thanh, thiếu niên thuộc thành phố Des Moines. Vụ việc khiến 2 người thiệt mạng và 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát ngay lập tức đã có mặt tại trung tâm Starts Right Here và phát hiện 3 người bị thương nặng do trúng đạn. Đại diện sở cảnh sát Des Moines cho biết 2 người trong số đó đã tử vong tại bệnh viện, đều là học sinh tại trung tâm. Nạn nhân thứ 3 được xác định là nhân viên của trung tâm hiện cũng đang nguy kịch.

Dựa trên lời khai của các nhân chứng, cảnh sát sau đó đã chặn một chiếc ô tô và bắt giữ 3 đối tượng tình nghi liên quan vụ xả súng.