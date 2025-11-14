Hai vụ cháy nhà xảy ra trong buổi sáng

Khoảng 10 giờ ngày 14-11, tại một căn hộ ở khu tập thể Trung Tự (phường Kim Liên, TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.



Vụ cháy xảy ra tại khu tập thể. Ảnh: Cắt từ clip

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn, dập lửa. Tại hiện trường, đám cháy bùng phát từ một căn hộ ở tầng 5 dạng chuồng cọp, khói kèm lửa bốc cao khiến nhiều người lo lắng.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người; thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, tại một ngôi nhà dân nằm sâu trong ngõ 13/94/54 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) cũng xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát đã điều động 4 xe chữa cháy và một xe bồn tiếp nước đến hiện trường. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.