Hai vợ chồng ở Hà Nội thu của em trai 3 triệu/tháng khi ở cùng: Tình thân có cần rạch ròi như vậy, câu chuyện khiến MXH dậy sóng

Vợ chồng trẻ thuê nhà Hà Nội, thu của em trai 3 triệu mỗi tháng

Một chia sẻ gần đây của một người vợ trẻ trên mạng xã hội đã thu hút hơn 700 nghìn lượt xem và hơn 4.000 bình luận. Hai vợ chồng cô đang thuê nhà ở Hà Nội với giá 4,4 triệu/tháng, và đang cho em trai hiện là sinh viên đại học ở cùng. Mỗi tháng, em trai của cô đóng 3 triệu đồng để phụ tiền nhà và tiền ăn uống, sinh hoạt.

Cô vợ cũng chia sẻ thu nhập hai vợ chồng khoảng 15 triệu/tháng, mọi chi tiêu trong nhà đều phải cân nhắc kỹ. Việc thu tiền từ em trai là điều mà cô cũng tính ngay từ đầu khi em trai lên Hà Nội ở cùng, bởi cô cũng muốn rõ ràng chi tiêu vì bản thân hai vợ chồng cũng đang khó khăn và vẫn ở nhà thuê.

(Nguồn: @khanh.ngoc2311)

"Em trai phải đóng 3 triệu/tháng khi lên Hà Nội ở cùng anh chị, liệu chúng mình có đang quá đáng không? Thật ra mình cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này, có thể nhiều người sẽ nghĩ chị em trong nhà mà lại tính toán vậy. Nhưng thực sự mình nghĩ, càng là người thân thì càng nên rõ ràng ngay từ đầu, nhất là khi mình đã đi lấy chồng rồi, giờ không còn là vấn đề của mình mà còn là của chồng nữa.

Hai vợ chồng mình vẫn đang ở nhà thuê, thu nhập chỉ vừa đủ sống, chưa nhà cửa, chưa con cái. Mỗi tháng vợ chồng mình đều phải tính toán để dễ kiểm soát, vậy nên nếu để hai vợ chồng mình gánh thêm một người nữa ở thời điểm này thì thật sự khó khăn. Bố mẹ mình vẫn còn đi làm nên có thể nuôi được em trai mình, bố mẹ cũng không muốn vợ chồng mình phải gánh thêm em trai, nên vợ chồng mình đã thống nhất là mỗi tháng em trai sẽ đóng 3 triệu gồm tiền nhà, tiền ăn uống sinh hoạt, có như vậy mọi người đều vui vẻ. Mình tin rằng tiền bạc rõ ràng thì tình cảm mới dài lâu được. Không phải quá tính toán đâu, nhưng ai cũng muốn được thoải mái khi sống cùng nhau" - người vợ chia sẻ.

Theo như người vợ chia sẻ, bố mẹ của cô vẫn còn đi làm nên số tiền 3 triệu này là bố mẹ nuôi em trai học đại học. Hơn nữa thu nhập của hai vợ chồng cô là 15 triệu/tháng ở mức đủ sống, mọi thứ chi tiêu trong nhà đều phải tính toán cẩn thận, và hiện tại vợ chồng cô vẫn đang ở thuê nên điều kiện kinh tế khá khó khăn.

Hơn 4000 bình luận xoay trái chiều quanh câu chuyện này

Ngay sau khi bài đăng lan truyền, khắp MXH bùng nổ ý kiến trái chiều. Có tới hơn 4000 bình luận xoay quanh câu chuyện này của hai vợ chồng trẻ.

Một số người lên tiếng ủng hộ sự rạch ròi, cho rằng đây là cách cư xử văn minh và thực tế trong thời buổi bây giờ.

- "Có gia đình riêng rồi thì phải tính toán. 3 triệu cho ăn ở, điện nước, ở Hà Nội như vậy là hợp lý chứ đâu phải quá đáng gì ".

- "Cái quan trọng là em trai lớn và ra ngoài kiếm tiền được rồi, chứ không phải còn nhỏ và không tự kiếm được tiền, thì vợ chồng họ làn thế là đúng rồi, nếu tôi có em trai lớn, tôi cũng sẽ làm vậy".

- "3 triệu/tháng mà ở Hà Nội là bình thường, ăn uống điện nước này kia đâu phải ít. Làm rõ từ đầu cũng tốt, không ai phải áy náy" .

Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng vợ chồng này quá tính toán, đến em trai ruột mà còn tính toán đến mức ấy, mà tiền cũng là của bố mẹ mà thôi.

- "Em ruột chứ có phải người ngoài đâu. Sinh viên mà bắt đóng 3 triệu thì cao quá. Chừng 1 triệu là được rồi. Vừa đỡ gánh nặng cho em, vừa không mất tình cảm".

- "Thấy bạn chia sẻ là nhà còn dư 1 phòng thì tiện cho em trai ở phòng đó luôn. Đằng nào cũng đang dư mà lấy tiền chi. Còn tiền ăn, tiền sinh hoạt, điện nước thì kêu em góp vào thì đúng, cơ mà cũng phiên phiến thôi bạn. Tháng kêu em nó góp 3t triệu thì không khác gì ở ghép trọ với bạn bè luôn. Có khi còn rẻ hơn, thoải mái hơn nữa" .

- "Nói thiệt bạn đừng buồn nha. Bạn phân chia rạch ròi còn hơn người dưng nữa".

- "Mình cũng nhà thuê như vợ chồng bạn này mình buôn bán tại nhà, chồng mình làm công nhân nuôi con ăn học chứ chả giàu có, nhưng bọn mình vẫn nuôi em từ A - Z".

Một số người lại cho rằng, điều quan trọng là sự thống nhất giữa các thành viên. Nếu em trai hiểu chuyện và sẵn sàng đóng góp thì không có gì đáng bàn. Nhưng nếu mọi chuyện bị hiểu lầm là "tính toán", thì dễ mất lòng nhau.

Giữa tình thân và thực tế: Bài toán không dễ giải

Chuyện tiền nong trong gia đình vốn dĩ luôn nhạy cảm, đặc biệt là khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân. Việc người vợ chủ động đứng ra tính toán, không để chồng phải lo thêm cho em vợ có thể là một cách hành xử trách nhiệm. Nhưng với những người coi trọng tình cảm gia đình truyền thống, sự "sòng phẳng" này lại trở thành đề tài gây tranh cãi.

Cuối cùng, mỗi gia đình có cách tính toán và ứng xử riêng. Điều quan trọng là mọi thành viên cảm thấy thoải mái, tôn trọng lẫn nhau và sống trong sự thấu hiểu.

Làm thế nào để có cách giải quyết vẹn cả đôi đường, thấu tình đạt lý mà không mất lòng bất kỳ ai trong gia đình. Đó thật sự là một bài toán khó của hai vợ chồng trẻ.

1. Đóng góp theo khả năng, linh hoạt theo từng tháng

Thay vì ấn định mức cố định là 3 triệu, vợ chồng có thể trao đổi lại với em trai và để em chủ động đóng góp theo khả năng, ví dụ: "Em đang là sinh viên, nếu tháng nào có điều kiện thì phụ chị 2–3 triệu, tháng nào bí quá thì đưa ít hơn cũng được".

Việc này vẫn giúp em trai hiểu được trách nhiệm khi sống chung, mà không tạo áp lực quá lớn. Vợ chồng cũng giữ được vai trò chủ động trong tài chính mà không bị mang tiếng "tính toán".

2. Chia nhỏ khoản thu: Chỉ thu tiền ăn, miễn tiền nhà

Nếu thấy mức 3 triệu là cao và dễ gây tranh cãi, có thể chỉ thu khoản ăn uống và sinh hoạt, còn phần tiền nhà thì miễn. Ví dụ: "Nhà là chị thuê, em chỉ cần phụ chị tiền ăn uống, điện nước, khoảng 1,5–2 triệu/tháng".

Cách này vẫn giữ sự hỗ trợ từ em trai nhưng giúp người ngoài nhìn vào thấy nhẹ nhàng, hợp tình hơn. Cũng thể hiện sự hỗ trợ trong gia đình chứ không hoàn toàn tính sòng phẳng.

3. Góp công thay vì góp tiền

Trong trường hợp em trai thực sự khó khăn về tài chính, hai vợ chồng có thể thống nhất để em phụ giúp việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp thay vì đóng tiền. Ví dụ: "Em đang đi học, tiền bạc chưa có thì phụ chị trông nhà, nấu cơm, đi chợ giúp chị là được".

Điều này giúp tạo sự công bằng về mặt đóng góp, giữ tình cảm anh em, lại giúp vợ chồng nhẹ gánh hơn về việc nhà.

Không phải lúc nào cũng cần rạch ròi bằng tiền. Quan trọng là mọi người cùng hiểu hoàn cảnh, chia sẻ trách nhiệm, giữ được sự tôn trọng và thương yêu trong gia đình. Nếu việc thu tiền khiến người trong cuộc cảm thấy không thoải mái, thì có thể linh hoạt chọn cách khác, miễn sao ai cũng cảm thấy vui vẻ và công bằng.