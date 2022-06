Hai tử tù vượt ngục và hành trình lần theo dấu vết: Cuộc đào tẩu khỏi trại giam

Hai kẻ vượt ngục

Những ngày đầu tháng 9/2017 bầu trời Hà Nội sầm sì vì chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Trong hai ngày 8 và 9/9 trời mưa không ngớt. Khoảng 4h sáng 11/9, tại khu vực gần trại giam T16 Bộ Công an xuất hiện hai bóng đen. Chúng vừa đi, vừa ngó nghiêng khắp nơi như canh chừng điều gì đó.

Hai gã đi bộ dọc các lùm cây rồi lẫn vào bóng tối nhập nhoạng kèm cơn mưa lất phất. Hai kẻ đó là Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ ( tức Thọ "sứt"), hai tử tù đặc biệt nguy hiểm.

Cái tin Tình và Thọ "sứt" trốn trại trong lúc đang bị giam giữ để chờ thi hành án tử hình lập tức gây xôn xao dư luận.

Tình là kẻ bị kết án tử về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gã có những quan hệ phức tạp với đám "đầu nậu" ma túy lớn nhất vùng Tây Bắc. Còn Thọ "sứt" thì chẳng ai lạ gì. Đây là là gã giang hồ "có số, có má". Thọ "sứt" nhúng tay vào nhiều việc làm vi phạm pháp luật ở mức độ rất nghiêm trọng, từ ma túy, bắt cóc, giết người, chẳng có gì mà Thọ không dám làm.

Thọ và Tình trốn khỏi trại giam sẽ là mối hiểm họa cho xã hội, vì thế việc bắt giữ hai đối tượng này cần phải được tiến hành ngay lập tức. Bộ Công an đã vào cuộc chỉ đạo một loạt công an các tỉnh thành tổ chức điều tra, truy bắt hai tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Tử tù Nguyễn Văn Tình (ảnh tư liệu)

Điều nguy hiểm

Thời điểm này, địa bàn tỉnh Sơn La trở thành nơi "nóng" nhất. Lý do là cả hai tên Thọ và Tình đều từng gây ra nhiều vụ án tại đây. Với Tình, gã là tay buôn ma túy "có hạng". Gã chơi thân với một ông trùm khét tiếng ở Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La), chính vì thế nhiều khả năng Tình sẽ tìm cách lên đây để ẩn náu hoặc lựa thời cơ trốn qua biên giới.

Riêng với Thọ "sứt', Công an tỉnh Sơn La sau khi tiếp nhận thông tin gã này trốn trại đã ngay lập tức tổ chức cuộc họp bàn công tác vây bắt và bảo vệ cán bộ.

Số là, trước đây khi còn ở trong trại giam, Thọ "sứt" đã cử một nhóm đàn em bên ngoài "ngược" lên Sơn La để thủ tiêu hai người. Người đầu tiên là 1 điều tra viên của Công an tỉnh Sơn La, người thứ 2 là 1 kiểm soát viên thuộc VKSND tỉnh.

Trong vụ việc đó, qua nắm bắt thông tin, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện "âm mưu" này của Thọ. Ngay sau đó, Công an tỉnh Sơn La và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ nhóm "sát thủ" khi chúng chưa kịp gây án, thu giữ nhiều vũ khí.

Thọ "sứt" là tên giang hồ máu lạnh, là kẻ liều lĩnh và trên hết gã dám làm mọi chuyện xấu xa. Nhiều người vốn trước đây có mâu thuẫn với Thọ, khi hay tin cũng "toát mồ hôi", tìm cách "ẩn thân" để tránh trường hợp xấu.

Thời điểm này, Công an tỉnh Sơn La bắt đầu vào cuộc nhanh chóng. Các cuộc họp đưa ra những phân tích, nhận định về hướng di chuyển của hai đối tượng Thọ 'sứt' và Nguyễn Văn Tình.

Bản thân Tình là kẻ thông thuộc địa bàn Sơn La, thêm vào đó gã là tay buôn ma túy nên có quan hệ với các "đầu nậu" lớn trên địa bản, đặc biệt là ở Lóng Luông.

Tại điểm nóng ma túy này, Tình thân với Nguyễn Thanh Tuân, một tên trùm ma túy thục thụ.

Tuân xây dựng cả một "pháo đài" giữa thung lũng mênh mông để làm nơi điều hành "công việc", bên cạnh gã lúc nào cũng có cận vệ với súng đạn sẵn sàng chết để bảo vệ. Chính điều này, Tuân trở thành "mục tiêu" lớn mà Công an tỉnh Sơn La, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an truy đuổi rất gắt gao trong thời gian dài.

Tử tù Lê Văn Thọ (ảnh tư liệu)

Việc Tình bỏ trốn, theo các điều tra viên Công an tỉnh Sơn La thì có tới 90% gã sẽ tìm cách về Sơn La nhằm nương nhờ Nguyễn Thanh Tuân. Về phần Thọ "sứt" thì khả năng này sẽ ít hơn.

Bản thân Thọ dù có đi chung với Tình nhưng gã luôn coi Tình ở "chiếu dưới". Thêm vào đó, Thọ từng có mối "ân oán" rất lớn với vài người tại Lũng Xá (Vân Hô, Sơn La) nên chắc chắn gã chẳng "dại" để lên đây ẩn náu.

Ngay cả khi "hết chỗ", thì việc Thọ muốn đi cùng Tình sẽ phải được sự đồng ý của Nguyễn Thanh Tuân. Tuân chẳng biết Thọ "sứt" là ai, gã cáo già này sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho một kẻ lạ mặt bước chân vào "đại bản doanh ma túy" của mình.

Như vậy, công an cho rằng nhiều khả năng hai tên tử tù này chỉ "nương nhờ" nhau trong giai đoạn ngắn rồi sẽ tách làm đôi, mỗi kẻ đi một hướng khác nhau.

Dự đoán là vậy, nhưng rõ ràng khi truy lùng hai tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này thì mọi chuyện lại không hề đơn giản.