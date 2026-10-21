Hải Tú không còn giấu tình cảm dành cho Sơn Tùng

Hải Tú công khai bày tỏ sự si mê với Sơn Tùng cỡ này.

Mới đây, Hải Tú đã dùng tài khoản Emma Le đăng tải hình ảnh mới của Sơn Tùng M-TP nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nữ Người đẹp sinh năm 1997 lựa chọn bức ảnh cận visual của Sơn Tùng, đặc biệt là ánh nhìn thẳng vào camera siêu cuốn.

Chia sẻ lại bức ảnh điển trai của Sơn Tùng, Hải Tú đính kèm dòng trạng thái: "Ngày Phụ Nữ Việt Nam mà anh í ngắm SKY như nì thì chít rùiiii". Cách viết nhí nhảnh, kéo dài chữ cùng loạt biểu tượng đáng yêu của Hải Tú khiến dân tình chú ý không ngớt.

Hải Tú hoá fan girl, đăng lại ảnh Sơn Tùng và công khai si mê ra mặt

Trước đó, Hải Tú vốn không phải người thường xuyên cập nhật mạng xã hội. Nhưng khi có tài khoản dành cho công việc, "nàng thơ" của Sơn Tùng chăm hoạt động hơn và không ngại ngùng bày tỏ tình cảm với giọng ca Come My Way.

Đây không phải lần đầu tiên Hải Tú khiến cộng đồng mạng chú ý vì những chia sẻ liên quan đến nam ca sĩ. Hồi tháng 7/2026, trong dịp sinh nhật Sơn Tùng, cô cũng dùng tài khoản Emma Le đăng lại bài viết chúc mừng nam nghệ sĩ với dòng trạng thái "Happy birthday to our most beloved artist", (tạm dịch là Chúc mừng sinh nhật người nghệ sĩ yêu quý nhất của chúng tôi).

Bên cạnh đó, tài khoản Emma Le của Hải Tú còn được cô dùng để chia sẻ những công việc trong một cương vị mới ở M-TP Entertainment, đó là Project & Artist Manager. Trong lần Sơn Tùng trở lại với Come My Way, Hải Tú gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh hậu trường với "chủ tịch".

Hải Tú ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ về Sơn Tùng

Hải Tú gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020 với tư cách diễn viên độc quyền. Cô nhanh chóng được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, đóng cặp cùng Sơn Tùng. Tuy nhiên sau đó, loạt ồn ào tình cảm khiến Hải Tú vấp phải làn sóng chỉ trích và cô chọn ở ẩn một thời gian. Đến năm 2024, cả hai tiếp tục xuất hiện trong MV Chúng Ta Của Tương Lai.

Từ những lần hợp tác trên màn ảnh đến việc cùng làm việc trong một công ty, Hải Tú và Sơn Tùng thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Những đồn đoán về mối quan hệ ngoài công việc giữa hai người cũng liên tục xuất hiện, đặc biệt sau khi mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc họ cùng có mặt tại nhiều địa điểm.

Tháng 10/2024, cả hai từng được cộng đồng mạng bàn luận sau những hình ảnh xuất hiện tại Đà Lạt. Đến năm 2025, những khoảnh khắc được cho là ghi lại chuyến đi Thái Lan của hai người tiếp tục làm dấy lên nhiều suy đoán. Chưa kể, những lần cả hai lộ ảnh xuất hiện cùng nhau tại nhà riêng càng dấy lên những nghi vấn về mối quan hệ.

Hải Tú từng 2 lần bị bắt gặp ra vào tại nhà riêng của Sơn Tùng

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong hoạt động của Hải Tú thời gian gần đây. Thay vì chỉ được biết đến với vai trò diễn viên xuất hiện trong các MV, cô dần được ghi nhận ở những vị trí phía sau hậu trường.

Trong phần credit của MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, tên Emma Le xuất hiện với vai trò Project Manager. Đến MV Come My Way năm 2026, cái tên này tiếp tục được ghi nhận ở vị trí Project & Artist Manager. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa hai người không chỉ được nhắc đến qua những lần xuất hiện chung mà còn gắn với công việc trong cùng môi trường chuyên nghiệp.

Hải Tú từ diễn viên độc quyền giờ là quản lý dự án và nghệ sĩ tại công ty của Sơn Tùng

Ảnh: IGNV