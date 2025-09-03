Hải Tú khác lạ

Hòa trong không khí Tết Độc lập của đất nước, nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng trên MXH cũng chia sẻ các hình ảnh, bài đăng bày tỏ niềm tự hào, Hải Tú cũng không ngoại lệ. “Nàbg thơ” nhà M-TP đăng ảnh mặc áo dài, trên tay cầm lá cờ nhỏ.

Hình ảnh mới nhất của Hải Tú

“Mỗi ngày được sống trong hoà bình đều là một lời nhắc nhở cho chúng con về công lao của cha ông - những người đã hy sinh để chúng con được sống trong hòa bình, tự do như ngày hôm nay. Con, Hải Tú, xin kính chúc Đất Nước mãi vững bền, phồn vinh và tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ thế giới” - Hải Tú chia sẻ.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Hải Tú mặc áo dài nên lại càng khác lạ nhưng vẫn được nhiều người bình luận khen xinh xắn, dễ thương.



“Xinh lắm Tú ơi. Chúc Tú ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc nha. Lâu lắm rồi chị Tú mới đăng lại. Xinh quá”. “Tú xinh quá ạ. Chúc Tú một mùa Tết Độc lập vui vẻ bên gia đình và người Tú yêu thương!”, “Giản dị, dễ thương!”, “Mặt mộc luôn hay sao ấy, nhìn phúc hậu”,... là một số ý kiến từ cư dân mạng.

Trước đó, Hải Tú rất ít khi mặc áo dài

Hải Tú có tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997, đang sống ở TP.HCM. Hải Tú có xuất phát điểm là “nàng thơ” giới lookbook, đi chụp ảnh mẫu và nổi tiếng từ năm 16 - 17 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hải Tú không tiếp tục đi theo con đường giải trí mà theo đuổi học thuật, sang Pháp du học. Năm 2020, tình hình dịch bệnh nên Hải Tú về nước dù đã sắp hoàn thành bậc học Thạc sĩ. Đến tháng 10 cùng năm, cô chính thức gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP với vai trò nữ diễn viên độc quyền.

Từ đó đến nay, Hải Tú chưa thực sự thể hiện năng lực diễn xuất rõ ràng hay các hoạt động nghệ thuật mà chỉ đóng một số MV của Sơn Tùng M-TP. Thay vào đó, “gà cưng” dưới trướng Sơn Tùng thường cập nhật các bộ ảnh đời thường và thỉnh thoảng làm vlog du lịch.