Hải Tú (Emma Lê) có năng lực gì mà được chủ tịch Sơn Tùng M-TP bổ nhiệm vị trí Project & Artist Manager?

Cùng với sức nóng của MV Come My Way, những đề tài xoay quanh cũng nhận về nhiều sự chú ý.

Trong đó, sự xuất hiện của Emma Lê - tên gọi của Hải Tú thời điểm còn làm mẫu ảnh - với vai trò Project & Artist Manager (quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình thực hiện sản phẩm - PV) nhận về nhiều sự quan tâm. Vị trí này đóng vai trò kết nối giữa nghệ sĩ với ekip sản xuất, đảm bảo dự án được triển khai đúng định hướng, tiến độ cũng như hình ảnh mà nghệ sĩ muốn xây dựng. Nói cách khác, đây là công việc vừa điều phối dự án, vừa đồng hành và hỗ trợ trực tiếp cho nghệ sĩ trong suốt quá trình thực hiện sản phẩm.

Hải Tú đóng vai trò Project & Artist Manager trong MV mới của Sơn Tùng M-TP.

Hiện tại, Hải Tú chưa có bất kỳ chia sẻ nào về vai trò trong dự án mới này của Sơn Tùng M-TP, hay có động thái ủng hộ “đứa con tinh thần” mới của Chủ tịch.

Song, với vai trò kể trên thì cái tên Hải Tú đang được quan tâm, tìm kiếm. Đặc biệt là học vấn của cô nàng, nhiều người tò mò “nàng thơ” này giỏi và đỉnh cỡ nào?

Được biết cấp 3, Hải Tú từng theo học trường Quốc tế Pháp Lycée français Alexandre Yersin (LFAY). Ngôi trường thuộc quyền quản lý của Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) - tổ chức quản lý hệ thống trường Pháp ở nước ngoài. Đây được xem là một trong những môi trường quốc tế có học phí và tiêu chuẩn đào tạo khá cao tại Việt Nam, giảng dạy hoàn toàn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục Pháp.

Để theo học tại đây, học sinh thường phải có năng lực ngoại ngữ tốt, đặc biệt là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh tuỳ hệ đào tạo, đồng thời vượt qua quá trình đánh giá đầu vào. Nhiều học sinh tại LFAY theo định hướng du học châu Âu từ sớm nên chương trình học khá nặng về học thuật, khả năng tự nghiên cứu và tư duy độc lập.

Hải Tú đi du học, thành thạo 3 thứ tiếng.

Sau khi tốt nghiệp trường quốc tế này, Hải Tú đã có 4 năm du học ở nước Pháp với chuyên ngành Sinh học tại trường Université Toulouse III - Paul Sabatie (nay hiện nằm trong hệ thống mới mang tên University of Toulouse). Đây là một trong những trường đại học công lập mạnh về khoa học - kỹ thuật - y sinh của Pháp, đặc biệt nổi tiếng ở các ngành STEM như toán, vật lý, công nghệ, hàng không vũ trụ, khoa học Trái đất và y dược.

Song, sau đó cô trở về Việt Nam và trở thành talent trực thuộc công ty của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Việc chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật khiến hành trình học tập của Hải Tú nhận được nhiều sự chú ý, bởi trước đó cô từng theo đuổi bậc Thạc sĩ tại Pháp. Tuy nhiên đến nay, cô chưa từng công khai việc đã hoàn thành chương trình học hay cập nhật thêm về tình hình học tập sau khi về nước hoạt động nghệ thuật.

Nhờ theo học trường quốc tế nên "nàng thơ" nhà M-TP Entertainment có thể nói được 3 ngoại ngữ là Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

Chưa dừng lại ở đó, Hải Tú còn được nhiều người đánh giá cao với gu thẩm mỹ mang màu sắc nghệ thuật khá rõ nét.

Từ thời còn làm mẫu ảnh với nghệ danh Emma Lê, cô đã theo đuổi hình tượng “nàng thơ” kiểu indie, mang màu sắc nghệ thuật.

Có thời điểm cô xuất hiện với vibe nàng thơ nhẹ nhàng qua những concept trong trẻo, ngọt ngào. Nhưng ở nhiều bộ ảnh khác, Hải Tú lại chuyển sang hình tượng cá tính hơn với styling oversized (phối đồ quá khổ), concept thời trang mang hơi hướng vintage hoặc high fashion. Cô nàng cũng thường xuất hiện với các gam màu trung tính như trắng, be, nâu, xám; thích áo thun rộng, quần ống suông, váy dáng dài, túi tote hay sneaker basic.

Hải Tú đời thường, mix đồ và phụ kiện có gu cỡ này.

Hải Tú trong các bộ hình nghệ thuật.

Dù theo đuổi hình ảnh nào, cô vẫn thường được nhận xét giữ được cảm giác nghệ thuật và tính thẩm mỹ đồng nhất trong các concept chụp hình.

Đáng chú ý, sau nhiều năm gia nhập M-TP Entertainment, phong cách của Hải Tú còn được nhận xét ngày càng “hao hao Chủ tịch”, từ cách phối đồ, tạo hình,... Cả hai được cho là có gu thẩm mỹ “hợp vibe”. Không chỉ ở thời trang, Hải Tú còn theo đuổi kiểu xây dựng hình ảnh kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Điều vốn cũng là màu sắc quen thuộc của Sơn Tùng M-TP trong nhiều năm qua.

Nhiều cư dân mạng nhận xét Chủ tịch và Nàng thơ có nhiều nét tương đồng về phong cách.

Khác với nhiều nghệ sĩ trẻ hoạt động theo hướng phủ sóng liên tục, Hải Tú lại giữ hình ảnh khá “lowkey”. Trang cá nhân của cô chủ yếu đăng ảnh du lịch, sách, cà phê, thời trang đời thường hoặc những khoảnh khắc mang tính mood-life hơn là cập nhật showbiz. Chính điều này khiến cô có màu sắc riêng, dù xuất hiện không quá thường xuyên.

Bài đăng gần nhất của Hải Tú trên Facebook và Instagram đã từ ngày 11/3/2026. Cô cũng không xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay có hoạt động công khai đáng chú ý nào cùng công ty.

Trên TikTok, Hải Tú còn im ắng hơn. Video gần nhất được cô nàng đăng tải là từ tháng 11/2025 - nhân dịp sinh nhật. Dẫu vậy, các từ khóa liên quan đến Hải Tú trên nền tảng này vẫn lọt top tìm kiếm phổ biến.

Hải Tú có tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997. Cô nàng gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020 và nhanh chóng gây chú ý với vị trí nữ diễn viên độc quyền. Trước khi bước chân vào công ty giải trí này, cô từng là người mẫu ảnh theo đuổi phong cách nghệ thuật.

Chỉ ít lâu sau khi debut, Hải Tú xuất hiện trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, đóng cặp cùng với Sơn Tùng M-TP. Đây cũng là sản phẩm khiến tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đi kèm sự nổi tiếng là loạt tranh cãi đời tư khiến Hải Tú trở thành nhân vật gây bàn luận suốt thời gian dài. Sau biến cố, nữ diễn viên gần như ở ẩn, hạn chế xuất hiện công khai.