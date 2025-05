Hai tư duy quyền lực: "Pháo đài bay" của ông Tập Cận Bình có gì khiến Mỹ dè chừng?

Trong giới chính trị đầy biến động, những chuyến công du của nguyên thủ quốc gia không chỉ là hoạt động ngoại giao đơn thuần, mà còn là dịp để phô diễn tiềm lực công nghệ, an ninh và uy quyền quốc gia. Trong đó, chuyên cơ của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới luôn thu hút sự chú ý đặc biệt.

Giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, chuyên cơ của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình không chỉ khác biệt về thiết kế và công năng, mà còn phản ánh rõ nét tư duy chiến lược và thông điệp quyền lực mà mỗi quốc gia muốn truyền tải. Dưới đây là cái nhìn so sánh toàn diện về hai chiếc máy bay đặc biệt này – từ loại máy, nội thất, hệ thống an ninh cho đến triết lý sử dụng.

Loại máy bay và nhà sản xuất

Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng chuyên cơ chính là Boeing VC-25A, một phiên bản tùy chỉnh đặc biệt của Boeing 747-200B. Khi tổng thống Mỹ có mặt trên máy bay này, nó được gọi là Air Force One. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng chuyên cơ dựa trên mẫu hiện đại hơn là Boeing 747-8, cũng do hãng Boeing sản xuất.

Số lượng và ký hiệu

Mỹ hiện có hai chiếc Boeing VC-25A được sử dụng để phục vụ tổng thống và mỗi khi tổng thống lên máy bay, chúng mang số hiệu Air Force One. Về phía Trung Quốc, nước này cũng sở hữu hai chiếc Boeing 747-8 chuyên dụng dành riêng cho các chuyến công du của lãnh đạo cấp cao.

Công năng và nhiệm vụ

Cả hai loại chuyên cơ này đều có chức năng chính là đảm bảo việc vận chuyển an toàn tuyệt đối cho nguyên thủ quốc gia. Đồng thời, chúng cũng được thiết kế để hoạt động như một trung tâm chỉ huy bay di động, có khả năng điều hành trong các tình huống khẩn cấp ở cấp quốc gia.

Nội thất và tiện nghi

Air Force One của Mỹ được trang bị đầy đủ các tiện nghi phục vụ công việc và sinh hoạt của Tổng thống trong suốt hành trình. Bên trong máy bay có văn phòng làm việc, phòng họp, phòng y tế, phòng ngủ và khu vực nghỉ ngơi, cùng không gian dành riêng cho phóng viên và truyền thông.

Trong khi đó, chuyên cơ Boeing 747-8 của Trung Quốc sở hữu nội thất hiện đại kết hợp hài hòa với phong cách truyền thống Trung Hoa. Máy bay này có văn phòng và phòng họp rộng rãi, các khu vực y tế, nghỉ ngơi và làm việc, đồng thời được tích hợp công nghệ hiện đại nhằm phục vụ truyền thông và đảm bảo an ninh.

Hệ thống an ninh và liên lạc

Về hệ thống an ninh và liên lạc, Air Force One được trang bị các công nghệ phòng thủ tiên tiến như hệ thống phòng thủ tên lửa, thiết bị phá sóng và chống nhiễu sóng, cùng hệ thống liên lạc mã hóa cao cấp. Tương tự, chuyên cơ của Trung Quốc cũng có hệ thống phòng thủ điện tử tiên tiến và liên lạc bảo mật ở mức cao nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo trong mọi tình huống.

Tầm bay và tốc độ

Đặc điểm nổi bật

Chuyên cơ của ông Tập có gì khiến Mỹ dè chừng?

Chuyên cơ của ông Tập khiến Mỹ dè chừng trước hết bởi tính bí mật vượt trội. Trung Quốc gần như không công bố tài liệu chính thức nào liên quan đến các đặc tính kỹ thuật của chiếc Boeing 747-8 chuyên chở ông Tập, ngoài những thông tin chung từ phiên bản máy bay gốc. Hình ảnh về nội thất cũng hiếm khi bị lộ.

Điều này hoàn toàn trái ngược với Air Force One của Mỹ – dù mang tính tối mật nhưng vẫn được công khai ở mức vừa đủ để thể hiện sức mạnh quốc gia. Chính sự thiếu hụt thông tin này khiến phía Mỹ không rõ chuyên cơ của ông Tập được trang bị hệ thống phòng thủ và tác chiến ra sao, từ đó buộc họ phải luôn dè chừng.

Một điểm khiến Mỹ khó đoán chính là khả năng cải hoán của chiếc Boeing 747-8 này. Sau khi nhập khẩu từ Mỹ, Trung Quốc đã tự tiến hành cải tiến trong nước, nghiên cứu kỹ phần cứng và tích hợp các công nghệ điện tử nội địa.

Nhiều nguồn cho rằng máy bay có thể kết nối với hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc và sử dụng các phương pháp chống nghe lén khó bị phương Tây phát hiện.

Điều này khiến Mỹ, dù kiểm soát được Boeing, vẫn không thể kiểm soát phiên bản cải tiến đặc biệt do Bắc Kinh tự phát triển.

Cuối cùng, chiến lược "kín như bưng" mà Trung Quốc áp dụng cũng làm gia tăng mức độ cảnh giác từ phía Mỹ. Nếu như Air Force One là biểu tượng cho quyền lực và được dùng để quảng bá sức mạnh Mỹ, thì chuyên cơ của ông Tập lại là một phần trong chiến lược ẩn mình và hành động bất ngờ. Chính sự biến hóa khó đoán cùng thông tin tuyệt mật khiến máy bay này trở thành một ẩn số an ninh hàng đầu trong mắt các chuyên gia phương Tây.

Kết luận

Cả hai nhà lãnh đạo đều sử dụng các phiên bản tùy chỉnh của Boeing 747 làm chuyên cơ, nhưng cách tiếp cận và sử dụng phản ánh sự khác biệt trong chính sách và văn hóa chính trị của mỗi quốc gia.

Trong khi Mỹ đầu tư vào một chuyên cơ quân sự với các tính năng an ninh và liên lạc tiên tiến, Trung Quốc sử dụng một máy bay thương mại được tùy chỉnh để phục vụ nhu cầu của lãnh đạo, phản ánh sự cân bằng giữa hiệu quả và biểu tượng quốc gia.

Theo Simple Flying