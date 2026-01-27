Hải Tú cứ mãi như thế này sao?

Từng được xem là một trong những gương mặt gen Z nhiều tiềm năng của showbiz Việt, Hải Tú bước vào làng giải trí với xuất phát điểm đáng kỳ vọng. Gương mặt xinh xắn, khí chất khác biệt cùng danh xưng “nàng thơ” từng giúp Hải Tú trở thành một trong những cô gái được quan tâm. Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng rẽ sang hướng khác khi cô vướng vào ồn ào tình ái.

Sau drama "trà xanh", Hải Tú gần như lui về hậu trường, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Điều đáng nói là dù không hoạt động rầm rộ, cái tên Hải Tú vẫn thường xuyên bị kéo vào các cuộc tranh luận mỗi khi xuất hiện. Từ một bài đăng mạng xã hội, một bộ ảnh cũ cho đến những thông tin chưa kiểm chứng, cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm công kích, khiến hình ảnh của Hải Tú khó có cơ hội được nhìn nhận lại một cách công bằng.

Ồn ào đời tư nhấn chìm sự nghiệp của Hải Tú (ảnh: FBNV)

Mới đây nhất, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước loạt thông tin cho rằng Hải Tú đã đòi "danh phận" thành công, thậm chí sẽ tổ chức đám cưới trong năm tới. Dù chưa có bất kỳ xác nhận hay bằng chứng cụ thể nào, câu chuyện này vẫn nhanh chóng lan rộng. Kéo theo đó là hàng loạt bình luận mỉa mai, công kích xuất hiện dưới các bài đăng trên trang cá nhân của Hải Tú. Một lần nữa, cô chọn im lặng, không phản hồi, không thanh minh, cũng không phản công trước dư luận.

Hải Tú bị netizen tấn công trên MXH giữa loạt tin đồn sắp cưới (ảnh: FBNV)

Chính sự im lặng kéo dài này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Hải Tú sẽ cứ mãi mắc kẹt trong vòng lặp ồn ào - im lặng - ở ẩn như thế này đến bao giờ? Có ý kiến cho rằng, việc né tránh và không lên tiếng suốt thời gian dài vô tình khiến những câu chuyện cũ không bao giờ khép lại, thậm chí còn trở thành cái cớ để dư luận tiếp tục công kích mỗi khi có tin đồn mới xuất hiện.

Không ít người cho rằng đã đến lúc Hải Tú cần một lần đối diện rõ ràng với quá khứ, dù là để nói lời giải thích hay đơn giản là khép lại câu chuyện theo cách của riêng mình. Bên cạnh đó, cô cũng nên trở lại hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc, lấy lại vị trí vốn có. Bởi lẽ dù vướng nhiều tranh cãi, Hải Tú vẫn là một gương mặt còn trẻ, còn thời gian và chưa hề cạn tiềm năng nếu được đặt đúng chỗ.

Hải Tú không có hoạt động gì nổi bật trong mấy năm qua (ảnh: FBNV)

Hải Tú sinh năm 1997, được biết đến là người mẫu ảnh nổi tiếng ở TP.HCM từ lúc mới 15 tuổi. Sở hữu khuôn mặt hài hoà, vừa có nét hiện đại pha chút cá tính nên Hải Tú được nhiều khán giả chú ý. Thậm chí, không ít ý kiến còn nhận xét cô có nét tương đồng với diễn viên Han Ga In của làng giải trí Hàn Quốc. Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, Hải Tú sang Pháp học ngành Sinh học và Sinh thái học.

Đến tháng 3/2020 thì Hải Tú trở về Việt Nam hoạt động. Vượt qua hàng nghìn cô gái trong vòng tuyển chọn, cô xuất sắc giành chiếc vé gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP vào tháng 10/2020.

Trong thời gian qua, Hải Tú và Sơn Tùng nhiều lần bị soi hint diện đồ đôi, ở chung nhà nhưng cả hai không lên tiếng phản hồi về mối quan hệ. Hải Tú cũng từng vướng nghi vấn đã sinh con đầu lòng, lộ nhiều dấu hiệu mẹ bỉm nhưng cô chỉ giữ im lặng chứ không phủ nhận hay xác nhận. Về phía Sơn Tùng, nam ca sĩ cũng giữ thái độ không quan tâm, không phản hồi những tin đồn.