Mới đây, trang cá nhân của Hải Tú bỗng xuất hiện một dòng trạng thái “so deep” khiến cư dân mạng chú ý. Theo đó, nàng thơ của Sơn Tùng M-TP viết: “No one can change the past …” (Tạm dịch: Không ai có thể thay đổi được quá khứ”. Ngay lập tức, status này của Hải Tú nhận được lượng tương tác lớn từ netizen, nhiều người cho rằng cô nàng có chuyện không vui hoặc đang chuẩn bị hé lộ một sản phẩm comeback.

Phía dưới phần bình luận, ngoài người hâm mộ, Ben Phạm - từng làm giám đốc sáng tạo tại công ty của Sơn Tùng cũng bày tỏ sự lo lắng: “Ủa sao vậy bạn…”. Bởi từ trước đến nay, đây là lần hiếm hoi cộng đồng mạng thấy Hải Tú “suy” như vậy trên MXH.

Dòng trạng thái gây chú ý của Hải Tú

"Nàng thơ" còn đăng một story màn hình đen, khoe giọng hát của mình

Đáng chú ý hơn, trên story Instagram, cô nàng còn đăng một đoạn video ngắn với màn hình đen, ghi lại giọng hát của mình vào lúc nửa đêm. Điều này càng khiến dân tình tò mò vì Hải Tú vốn là người kín tiếng, thời gian gần đây cô chỉ chủ yếu đăng hình ảnh cá nhân hoặc các hoạt động liên quan đến công ty.

Gần nhất trong những ngày đầu năm, Hải Tú đăng tải hình ảnh như đứng đang ở một sân khấu, kèm theo loạt icon thể hiện sự biết ơn, hoa hướng dương,... Cộng đồng mạng cho rằng người đẹp sinh năm 1997 đang muốn “úp mở” một sản phẩm mới, chờ đợi sự comeback với nghệ thuật từ cô nàng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Chuyện gì vậy, sao đăng lúc nửa đêm vậy chị?”.

- “Chuẩn bị ra MV đúng không chị, comeback thôi”.

- “Dù sao chăng nữa vẫn luôn ủng hộ Hải Tú”.

- “Tôi nghi lắm, kiểu viết trạng thái deep như này dễ giống Sơn Tùng, chuẩn bị ra MV lắm nè”.

- “Dấu hiệu comeback đây rồi!”.

Cô từng đăng story như đang đứng ở một sân khấu, netizen đồn đoán về sự comeback của Hải Tú

Nhiều người phát hiện status của Hải Tú khá giống với một đoạn lyric bài hát