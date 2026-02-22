Náo loạn: Huỳnh Hiểu Minh thua bạc 3900 tỷ, phải thế chấp 3 biệt thự để trả nợ?

Hồi tháng 3 năm ngoái, truyền thông xứ Trung đăng tải thông tin ẩn danh cho hay 1 ngôi sao hạng S đã đánh bạc ở Wynn Palace ở Macau (Trung Quốc) trong 7 ngày liên tục và thua sạch 1,03 tỷ NDT (gần 3900 tỷ đồng). Nguồn tin cho biết thêm, nam ngôi sao này còn phải thế chấp 3 căn biệt thự và máy bay riêng để trả nợ cờ bạc. Khi ấy, Huỳnh Hiểu Minh đã lọt vào tầm ngắm của nhiều khán giả, được cho là ngôi sao hạng S xuất hiện trong tin tức gây sốc.

Tới nay trên chương trình Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý vừa mới phát sóng vào hôm 21/2, Huỳnh Hiểu Minh đã đích thân lên tiếng làm rõ về nghi vấn thua cờ bạc. Theo lời nam tài tử họ Huỳnh, thông tin thua bạc 1,03 tỷ NDT (gần 3900 tỷ đồng) là nội dung hoàn toàn sai sự thật và được dàn dựng bằng công nghệ AI. Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên trên sóng truyền hình: "Những tin giả vô lý tới mức nực cười như vậy mà vẫn có người tin cho được". Đồng thời, nam nghệ sĩ sinh năm 1977 bày tỏ hy vọng công chúng hãy thật tỉnh táo, có tư duy phản biện để phân biệt tin thật - tin giả giữa ma trận thông tin như hiện nay. Anh cũng cho biết thêm, việc khán giả tin vào tin giả thường gây ra những tổn thương vô hình cho những người trong cuộc.

Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn thua bạc số tiền lớn ở Macau (Trung Quốc). Ảnh: 163

Còn nhớ vào tháng 3 năm ngoái khi truyền thông xứ Trung loan tin 1 ngôi sao hạng S thua bạc 1,03 tỷ NDT (gần 3900 tỷ đồng) ở Macau (Trung Quốc), công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào 2 cái tên hàng đầu ở Cbiz gồm Huỳnh Hiểu Minh và Châu Kiệt Luân.

Tại thời điểm đó, có cư dân mạng đã lao vào hẳn bài đăng của tài tử họ Huỳnh để chất vấn: "Anh thua bạc hơn 1 tỷ NDT (gần 3900 tỷ đồng) thật đấy à?". Đáp lại, nam diễn viên trả lời với thái độ bông đùa, hài hước: "Thua đậu (tiền ảo trong game) đó hả?". Qua đó, anh ngầm phủ nhận tin thua bạc số tiền khổng lồ ở Macau (Trung Quốc). Chưa hết vào thời điểm ấy, Huỳnh Hiểu Minh còn chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh anh đang quay phim chăm chỉ ở Phúc Kiến để phản bác lại tin đồn tiêu cực. Về phần Châu Kiệt Luân, công ty quản lý của nam ca sĩ cũng lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ thông tin thua bạc.

Hồi tháng 3/2025, Huỳnh Hiểu Minh đăng ảnh đang quay phim ở Phúc Kiến, qua đó ngầm phủ nhận tin thua bạc ở Macau (Trung Quốc). Ảnh: Sohu

Sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và xác thực thông tin 1 sao nam hạng S thua cờ bạc nêu trên do 1 người đàn ông 36 tuổi họ Từ dùng công nghệ AI tạo ra. Và người này đã bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.