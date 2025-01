Ngày 19/1, Công an TP Đà Lạt ( Lâm Đồng ) cho biết, trong tuần đầu thực hiện Nghị định 168 (từ ngày 1-7/1), đơn vị đã dừng kiểm soát 1.114 lượt phương tiện có dấu hiệu vi phạm (474 ô tô và 640 mô tô). Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính 98 trường hợp vi phạm, chủ yếu về lỗi đậu đỗ sai quy định, nồng độ cồn, tốc độ,...

Công an TP Đà Lạt đã dừng kiểm soát 1.114 lượt phương tiện có dấu hiệu vi phạm trong tuần đầu thực hiện Nghị định 168.

Trong đó, ông N.T.T. (36 tuổi, trú TP Đà Lạt) bị phạt hành chính với số tiền 35.000.000 đồng (áp dụng mức phạt mới), do có hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Đồng thời, ông T. bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến hết ngày 20/10.

Ngày 10/1, Công an huyện Đơn Dương cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Đ.H.N. (41 tuổi, trú huyện Đơn Dương) số tiền 70.000.000 đồng, do có hành vi vi phạm giao phương tiện cho người làm công điều khiển chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%.

Theo lãnh đạo Công an TP Đà Lạt , sau khi triển khai Nghị định 168, ý thức của người dân, du khách dần đi vào kỷ cương, chấp hành tốt hơn các quy định khi tham gia giao thông.