Hai tính năng iOS 16 nên tắt trên iPhone để tiết kiệm pin

Trên các diễn đàn công nghệ, nhiều người dùng iPhone than phiền về việc iOS 16 mới ngốn pin hơn nhiều so với các hệ điều hành cũ.



Theo ghi nhận từ 9to5Mac, tình trạng hao pin của iOS 16 được người dùng phản ánh trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau như Reddit, Twitter và TikTok, đồng thời thu hút đông đảo ý kiến từ cộng đồng.

iOS 16 mang đến cho người dùng iPhone rất nhiều tính năng và cải tiến mới. Tuy mang đến trải nghiệm mới mẻ nhưng một trong số đó cũng là nguyên nhân tiêu tốn pin của thiết bị nhiều hơn.

Các tiện ích trên màn hình khóa

(Ảnh: Nelson Aguilar/CNET)

Tất cả các widget (tiện ích) trên màn hình khóa iPhone buộc các ứng dụng phải tự động chạy trong nền, liên tục tìm nạp dữ liệu để cập nhật thông tin mà widget hiển thị, chẳng hạn như kết quản của trận bóng hoặc thời tiết. Cũng bởi vì các ứng dụng liên tục chạy trong nền để cập nhật dữ liệu cho các tiện ích nên chúng sẽ khiến iPhone tiêu tốn pin hơn.

Để tiết kiệm pin trên iOS 16, tốt nhất là bạn nên không nên sử dụng các widget trên màn hình khóa (và cả màn hình chính). Cách dễ nhất để làm điều này là chuyển sang sử dụng một màn hình khóa mà không có bất kỳ tiện ích nào. Hoặc bạn cũng có thể xóa các tiện ích khỏi màn hình khóa hiện có của mình theo cách thủ công.

Phản hồi xúc giác khi gõ phím

(Ảnh: Nelson Aguilar/CNET)

iOS 16 mang đến cho người dùng khả năng tùy chỉnh phản hồi xúc giác mới cho bàn phím mặc định. Khi tính năng này được kích hoạt, iPhone sẽ rung nhẹ sau mỗi lần chạm vào bàn phím. Điều này tạo cảm giác nhận biết chính xác hơn cho người dùng khi gõ văn bản.

Được đánh giá là một tính năng hữu ích đối với người dùng không thích âm thanh ồn ào khi gõ phím, nhưng Apple cũng thừa nhận rằng tính năng này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin trên iPhone khi sử dụng.

Để tắt phản hồi xúc giác cho bàn phím, bạn hãy vào ứng dụng Cài đặt > Âm thanh & Cảm ứng > Phản hồi bàn phím và tắt Haptic. Tính năng này có sẵn trên iPhone 8 trở lên chạy iOS 16 và sử dụng mô-đun Taptic Engine bên trong iPhone.

Màn hình luôn bật (Always on Display)

(Ảnh: Nelson Aguilar/CNET)

Ngoài hai tính năng kể trên, chế độ màn hình luôn bật (Always on Display) của bộ đôi iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max cũng là nguyên nhân gây hao pin. Để tắt tính năng này, bạn hãy truy cập phần Settings (Cài Đặt) > chọn mục Display & Brightness (Màn hình & Độ sáng) > tắt tính năng Always On (Luôn bật).