Hai thanh niên đi xe máy bay lên không trung sau khi tông xe 9 chỗ

Tuấn Minh
|

Khi ô tô 9 chỗ chuyển hướng ở ngã 3, bất ngờ chiếc xe máy lao tới với tốc độ cao tông vào phía sau khiến 2 thanh niên đi xe máy bay lên không trung

Ngày 25-5, tin từ Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn quan xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông xe máy tông vào phía sau xe 9 chỗ khiến 2 thanh niên đi xe máy bay lên không trung, rơi xuống bị thương nặng.

Hai thanh niên đi xe máy bay lên không trung sau khi tông đuôi xe 9 chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thanh niên đi xe máy bị hất văng lên không trung sau khi tông vào phía sau xe 9 chỗ. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 33 phút ngày 24-5 tại km198 Quốc lộ 10, đoạn qua thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua clip ghi lại cho thấy vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 10 và đường nhánh dân sinh khi ô tô khách 9 chỗ đang lưu thông trên Quốc lộ 10 và bật tín hiệu rẽ trái.

Đúng lúc này, xe máy chở 2 thanh niên chạy với tốc độ cao đã đâm vào phía sau xe khách. Hậu quả khiến 2 người trên xe máy bị hất bay lên không trung rồi văng vào vệ đường.

Lực lượng chức năng xác định ô tô khách mang BKS 29K-130.xx do tài xế Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, ngụ thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn) điều khiển. Xe máy xảy ra va chạm BKS 36B4-577.xx do anh Hoàng Văn A. (SN 1989) điều khiển, chở theo anh Phạm Ngọc T. (SN 1988; ngụ xã Hà Trung, Thanh Hóa).

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

