Hai thanh niên bị rượt đuổi, đâm vào đầu xe container

Tối 4-7, Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 thanh niên bị thương nặng.

Chiếc xe máy đi ngược chiều cắm chặt vào xe container

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một xe container lưu thông trên đường ĐT. 743 hướng từ khu vực phường An Phú về miếu Ông Cù. Khi đến đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ một xe máy chạy ngược chiều với tốc độ cao lao tới đâm vào đầu xe container. Cú tông mạnh khiến 2 thanh niên đi xe máy văng ra đường, nằm bất động.

Sau đó, người dân đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu và thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau vụ va chạm mạnh, xe máy của nạn nhân bong tróc ra biển số khác

Nhận tin báo, Công an phường An Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường, cùng Công an TP Thuận An điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo camera hành trình của xe container, trước khi xảy ra tai nạn có người đuổi theo xe máy của 2 thanh niên bị nạn. Tuy nhiên, sau đó người này đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bong tróc ra 2 biển số khác nhau. Trong đó, biển số giả 83 P4-389.23 rớt xuống đường được người dân nhận ra đây là biển số xe đối tượng sử dụng khi trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Thuận An.

Vụ việc hiện đang được công an điều tra làm rõ.