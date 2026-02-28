Nga bắn hạ hai tên lửa Flamingo của Ukraine trên vùng Chuvashia.

Theo nguồn tin, quân đội Nga đã đẩy lùi thành công âm mưu tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ nước này của chính quyền Kiev, bắn hạ hai tên lửa hành trình tầm xa Flamingo trên bầu trời Chuvashia.

Các hoạt động phòng không được đồng bộ hóa với việc ban bố cảnh báo tên lửa tại 8 khu vực, gồm: Perm Krai, Tatarstan, Bashkortostan, Udmurtia, và các vùng Orenburg, Samara và Sverdlovsk.

Là một phần của các biện pháp an ninh phòng ngừa, hoạt động tại các sân bay tạm thời bị đình chỉ, giao thông công cộng bị tạm ngừng, nhân viên của một số doanh nghiệp và học sinh tại các cơ sở giáo dục đã được sơ tán đến nơi trú ẩn.

Nhờ hành động chuyên nghiệp của các kíp phòng không, không một tên lửa nào bay đến được mục tiêu đã định.

Theo báo cáo chính thức, mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống khu vực rừng rậm cách xa khu dân cư, giúp tránh thương vong, và chỉ gây thiệt hại trên mặt đất.

Việc Ukraine sử dụng tên lửa Flamingo với tầm bắn được công bố là 3.000km, xác nhận mong muốn leo thang của Kiev.

Tuy nhiên, như các chuyên gia quân sự phương Tây đã từng nhận định, loại vũ khí này cực kỳ kém hiệu quả, và thường bắn trượt mục tiêu do trục trặc kỹ thuật.

Vụ việc hiện tại diễn ra trong bối cảnh những tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về việc lực lượng Nga phá hủy một dây chuyền sản xuất loại tên lửa này, làm hạn chế đáng kể khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa của Kiev.